Die Schulen müssen derzeit wegen Covid-19 geschlossen bleiben, Kinder und Jugendliche sind zuhause. Weil es wegen der aktuellen Situation auch für das Land Niederösterreich momentan nicht möglich ist, viele Maßnahmen und Veranstaltungen im Bereich der Wissenschaftsvermittlung abzuhalten, wurde jetzt die Initiative „Jugend forscht digital!“ gestartet.

„Ziel ist es, Kindern, Jugendlichen, aber auch der ganzen Familie spannende Experimente für zu Hause zur Verfügung zu stellen und auch Pädagoginnen und Pädagogen mit Inhalten für den e-learning-Unterricht zu unterstützen“, führt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner aus.

Experimente für zuhause

Veröffentlicht werden die Videos und Materialien auf der neuen YouTube Seite „Jugend forscht digital!“ unter https://www.youtube.com/channel/UCt23sjOHkckSM9iYswerVyA und auf der Landeshomepage unter http://noe.gv.at/noe/Wissenschaft-Forschung/Wissenschaft_Forschung.html.

Unter dem Sammelnamen „Gemeinsam daheim“ sind bereits sechs Videos zu naturwissenschaftlichen und nachhaltigen Themen zu finden, zum Beispiel „Wie funktioniert Seife?“, „Was ist Schall?“ oder „Wie vermeide ich Müll?“. Jede Woche wird ein neues, circa zehnminütiges Video hochgeladen, das dazu anregen soll, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzten und das passende Anleitungen für Experimente zum Nachmachen daheim bietet. Auch Live-Inhalte stehen laufend zur Verfügung, die eine direkte Interaktion mit den Wissenschafterinnen und Wissenschaftern ermöglichen.

Das aktuellste Video „Was ist Schall?“ erklärt etwa wie Schall und Töne funktionieren:

Nach der Erklärung kann man durch zwei Klicks noch eine Quizfrage beantworten, die Lösung folgt. Zum selbst Basteln gibt es dann noch eine Gummibandgitarre und eine Strohhalmtröte.

Andere Online-Initiativen

Auf der Landeshomepage finden sich außerdem weitere Verweise zu anderen Institutionen, die Initiativen im Wissenschaftsbereich anbieten, wie zum Beispiel das IST Austria mit „Pop-Up Science“ unter https://ist.ac.at/de/popupscience/. „Forschen statt fad!“ für sieben- bis zehnjährige Kinder ist das Motto beim Experimentieren und Entwickeln eigener Forschungsfragen: Warum putzen sich Ameisen? Was ist ein Stärkepool und wie tanzen Pflanzen? Kinder sollen so das Thema Forschung und den Arbeitsalltag von Wissenschaftlern kennenlernen.

Auch das Museum Niederösterreich mit seinem „Digitalen Museum“, bietet unter http://www.museumnoe.at/de/ihr-besuch/DigitalesMuseum Online-Aktivitäten an. Hier können Interessierte Veranstaltungs-Highlights per Video nachschauen, Blog-Beiträge lesen oder in der Datenbank des Landes Niederösterreich stöbern. Für Kinder stehen außerdem Bastelideen und Malvorlagen zur Verfügung.