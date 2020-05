Über 131.000 Schülerinnen und Schüler werden ab Montag wieder Niederösterreichs Schulen besuchen. Das betrifft alle Klassen der Primar- und Sekundarstufen I (Volksschulen, Neue Mittelschulen, AHS-Unterstufe), die Sonderschulen und die Deutschförderklassen. Die Vorbereitungen des Landes NÖ dafür sind nun abgeschlossen. Um die Arbeit der letzten Wochen noch einmal gemeinsam zu diskutieren hat Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister gestern zu einem Runden Tisch mit Vertreterinnen und Vertretern der Bildungsdirektion NÖ, der Personalvertretung der NÖ Landeslehrer, der Landespersonalvertretung (Bereich Kindergarten), der Abteilung Kindergärten des Amts der NÖ Landesregierung, des Landesverbandes der Elternvereine und der Landesschulärztin Dr. Gabriela Freynhofer in St. Pölten geladen.

„Oberstes Gebot beim Hochfahren der Schulen ist es weiterhin, das Infektionsrisiko für alle Beteiligten, also für die Schülerinnen und Schüler, für die Pädagoginnen und Pädagogen und für die Eltern, so gering wie möglich zu halten. Aus diesem Grund gibt es auch ganz konkrete Vorgaben und Hygienemaßnahmen“, so Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Johann Heuras.

Mund-Nasenschutz und Reißverschlusssystem

Zu den Hygienevorschriften gehören unter anderem das Tragen von Mund- und Nasenschutz im Schulgebäude – nicht aber in den Klassen während des Unterrichts. Alle Schulen wurden mit Desinfektionsmitteln ausgestattet und die Pädagoginnen und Pädagogen sollen darauf achten, dass die Kinder regelmäßig ihre Hände waschen und genügend Abstand zueinander halten. Dies gilt vor allem für die Pausen.

Um das Infektionsrisiko zu minimieren, muss die Anzahl von Schülerinnen und Schülern, die gleichzeitig an den Schulen sind, reduziert werden. Daher wird ein Schichtsystem umgesetzt. Entweder werden die Gruppen wochenweise abwechselnd Montag bis Mittwoch beziehungsweise Donnerstag und Freitag unterrichtet werden. Die andere Variante ist das so genannte ‚Reißverschlusssystem‘, hier werden die beiden Gruppen abwechselnd jeden zweiten Tag unterrichtet. Schulen sollen dabei besondere Rücksicht auf Geschwister nehmen, appelliert Teschl-Hofmeister.

Kindergärten bieten weiterhin Betreuung

Kinder im letzten Kindergartenjahr und jene mit erhöhtem Förderbedarf, seien ab der kommenden Woche explizit dazu eingeladen, wieder in den Kindergarten zu kommen. Im Kindergartenbetrieb werde weiterhin darauf geachtet, kleine Gruppengrößen zu organisieren und in engem Austausch mit den Gemeinden zu arbeiten. Ein Handlungsleitfaden vom Land NÖ soll die Pädagoginnen und Pädagogen mit konkreten Anleitungen unterstützen.