Über 10.000 Teilnehmer bei Leistungsbewerben in Leobersdorf .

Am Sonntag sind in Leobersdorf, im Bezirk Baden, die 71. NÖ Landesfeuerwehrleistungsbewerbe zu Ende gegangen. Über 10.000 Teilnehmer mit 1200 Bewerbsgruppen kämpften an diesem Wochenende um die begehrten Leistungsabzeichen in Bronze und Silber.