Reform im Kriminaldienst: Was sich in NÖ ändert

Kern der Kriminaldienstreform ist der Kampf gegen die Cyberkriminalität, die mit jährlichen Steigerungsraten von rund 30 Prozent laut Kriminalstatistik eine der größten Herausforderungen für die Polizei darstellt.

Acht Kriminalassistenzdienststellen in NÖ

Strukturell werden im Rahmen der Reform österreichweit 38 regionale Kriminalassistenzdienststellen (KAD) geschaffen. Dort werden die Bereiche Internetkriminalität, Forensik und Prävention gebündelt. In NÖ wird es acht KADs geben, hier werden folgende Bezirke zu Regionen zusammengefasst:

- Amstetten, Scheibbs, Erlauftal, Waidhofen/Ybbs

- Baden, Möding

- Bruck, Schwechat und der Flughafen

- Hollabrunn, Krems Stadt und Land, Tulln

- Gmünd, Horn, Waidhofen/Thaya, Zwettl

- Gänserndorf, Korneuburg, Mistelbach

- Lilienfeld, St. Pölten Stadt und Land

- Neunkirchen und Wiener Neustadt Stadt und Land

Know-how in die Regionen

Wo genau in den Regionen die KAD installiert werden, das wird derzeit noch diskutiert. Es hänge auch von den logistischen Gegebenheiten ab, sagt Landespolizeidirektor Franz Popp - noch gebe es keine Festlegung. Mit den KAD werde jedenfalls das fachliche Know-how in Sachen IT/Forensik/Datensicherung, Prävention und Tatortarbeit in die Regionen kommen. Ermittler aus den Bezirken müssten dann nicht mehr in die Landeskriminalamts-Standorte St. Pölten oder Mödling kommen, um beispielsweise gehackte Mobiltelefone auszuwerten, sie können das dann in der nächsten KAD tun. Wo dann auch die benötigte technische Infrastruktur vorhanden sein werde.

KAD-Dienstbetrieb startet 2024

Starten wird der Dienstbetrieb in den KAD im zweiten Quartal 2024, pro Region werden anfangs vier bis fünf Beamte dort Dienst tun. Der Vollausbau werde sich laut Franz Popp über fünf Jahre bis 2028 ziehen und erst dann werden die KAD voll besetzt sein. Die Anzahl der dort tätigen Beamten wird auch vom Arbeitsaufkommen abhängen, „in dicht besiedelten urbanen Regionen wie Baden-Mödling werden 12 bis 13 Beamte Dienst tun, in kleineren wie dem Waldviertel sind rund sieben Beamte geplant“, informiert Popp.

Referate „Organisierte Kriminalität“ und „Cybercrime“

Im Landeskriminalamt wird es einige Verschiebungen und Neuerungen bei den Referaten geben. Als ganz neues Referat kommt die „Organisierte Kriminalität“ dazu, das eng mit dem entsprechenden Referat im Bundeskriminalamt zusammenarbeiten wird. Ebenfalls neu ist das Referat „Cybercrime“, bislang wurde dieses Deliktsfeld von verschiedenen Referaten abgedeckt.

Cybercrime-Trainingscenter in Traiskirchen?

Was die Aus- und Weiterbildung betrifft, werden künftig „alle damit befassten Kollegen“ in einem fünfjährigen Turnus eine modular aufgebautes Training durchlaufen. Diverse Curricula für diese Module gibt es bereits, „sie liegen uns aber noch nicht vor“, sagt Manfred Aichberger. Stattfinden sollen diese Trainings in einem eigenen Cybercrime-Trainingscenter. Wunsch-Standort der NÖ Polizei dafür ist der Raum Traiskirchen. Ein entsprechender Antrag für Traiskirchen wurde im Ministerium bereits gestellt, der ist allerdings noch nicht bearbeitet.

Knapp 140 neue Beamte für NÖ

Im Rahmen der Kriminaldienstreform wird es österreichweit 700 neue Stellen geben, 600 davon in den Ländern. In Niederösterreich wird es in den Regionen 78 neue Stellen für die KAD geben, das Landeskriminalamt wird 56 neue Stellen bekommen. „Die Dienststellen und Polizeiinspektionen und deren Besetzungen bleiben in Niederösterreich unverändert“, unterstreicht Landespolizeidirektor Popp. Es werde auch keine Zusammenlegungen geben, alle 181 Polizeiinspektionen werden erhalten bleiben.

Recruiting läuft gut, Lockerungen greifen

Generell habe man beim Recruiting derzeit keine Probleme: Für die Dezember-Aufnahme an den Sicherheitsakademien gebe es bereits 525 Bewerbungen, im Vorjahr waren es 300. Hier hätten die Lockerungen bei den Aufnahmekriterien - sichtbare Tattoos sind erlaubt, ein fehlender Führerschein ist kein Hindernis mehr, die sportlichen Ziele können während der Ausbildung erreicht werden - einiges gebracht.