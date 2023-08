Was an Maria Himmelfahrt gefeiert wird

Maria Himmelfahrt, auch „Mariä Aufnahme in den Himmel“, ist eines der ältesten christlichen Hochfeste und wurde von Kyrill von Alexandria eingeführt. Die orthodoxen Kirchen feiern Maria Himmelfahrt bereits seit dem 5. Jahrhundert. In der römisch-katholischen Kirche wird der Tag erst 300 Jahre später als "Mariä Himmelfahrt" in der christlichen Welt anerkannt und zu einem der wichtigsten Feste im liturgischen Kalender.

Dem Fest liegt der Glaube zugrunde, dass Maria, die Mutter Jesus, nach ihrer Bestattung in einem steinernen Grab von Christus in den Himmel gerufen worden sei. Belege für dieses Ereignis finden sich in der Bibel zwar nicht, man stützt sich allerdings auf zahlreiche andere textliche Beweise.

Das Brauchtum der Kräuterweihe

Die Katholische Kirche feiert Maria Himmelfahrt traditionell mit einer Kräuterweihe, die dem Glauben nach Unglück und Krankheit fernhalten soll. Die Verbindung zur Jungfrau Maria erklärt sich aus einer Legende, die besagt, dass das leere Grab Marias einen Kräuterduft ausgeströmt habe. Gottesdienste mit Kräutersegnungen sind seit dem 9. Jahrhundert bekannt, sie lösten damals alte germanische Erntebräuche ab.

Im Sinne des Bundesgesetzes ist der 15. August ein Feiertag und somit in ganz Österreich ein arbeitsfreier Tag. In einigen anderen überwiegend katholischen Ländern wie zum Beispiel Belgien, Frankreich, Italien oder Spanien ist Maria Himmelfahrt ebenfalls ein gesetzlicher Feiertag.