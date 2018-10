Mit Tempo 338 war ein St. Pöltner Porschefahrer kürzlich auf der A 1 unterwegs, mit 188 Stundenkilometern ein Wiener Biker auf der L 133 in Kleinzell.

„Massive Geschwindigkeitsübertretungen kommen immer wieder vor, doch die meisten Lenker werden bei einer durchschnittlichen Überschreitung von bis zu 30 Stundenkilometern geblitzt“, weiß der Leiter der Landesverkehrsabteilung der Polizei, Ferdinand Zuser.

Messtoleranz niedriger als bisher

Rund 900.000 Lenker werden jährlich in Niederösterreich wegen überhöhter Geschwindigkeit zur Kassa gebeten. 17 neue Radargeräte bekommt das Land insgesamt, ein Teil davon ist bereits in Betrieb. „Diese bringen viele Vorteile. Sie sind exakter und können in beide Richtungen messen“, erklärt Zuser.

Rund 45.000 Euro kosten pro Stück die neuen laserbasierten Geräte, die sukzessive die alten Radarboxen ersetzen sollen. Die Messtoleranz bei den Lasergeräten ist mit drei Stundenkilometern niedriger als bei den bisherigen Geräten (5 km/h). An der B 1 in Ratzersdorf und an der B 20 in St. Georgen/Steinfelde ist die neue Technologie seit zwei Monaten im Einsatz und zeigt Wirkung. Die Zahl der Anzeigen hat sich verdreifacht. So werden in St. Georgen rund 140 statt bisher 43 Lenker geblitzt. „Ich denke, das wird aber in den nächsten Wochen sinken“, meint Zuser.