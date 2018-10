Begangen wird das Jubiläum am Originalschauplatz im Palais Niederösterreich. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landtagspräsident Karl Wilfing (beide ÖVP) werden zahlreiche Politikerkollegen in Wien begrüßen.

Zu den Festgästen zählen nach Angaben aus dem Büro von Wilfing Bundesratspräsidentin Inge Posch-Gruska (SPÖ), die Präsidenten der Landtage Oberösterreichs und Salzburgs, Viktor Sigl und Brigitta Pallauf (beide ÖVP), die gesamte niederösterreichische Landesregierung sowie Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP). Zudem werden u.a. Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl und der ehemalige St. Pöltner Diözesanbischof Klaus Küng im Palais Niederösterreich erwartet.

Am 5. November 1918 traf die provisorische Landesversammlung Niederösterreichs zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen, ihr gehörten 120 Mitglieder an. Dabei handelte es sich um die 88 noch lebenden Abgeordneten des letzten, 1908 gewählten Landtags sowie um die 32 in Niederösterreich bei den Reichsratwahlen gekürten Mandatare.

Beschlossen wurde im Rahmen der Sitzung, die "politische Verwaltung Niederösterreichs und die Vollzugsgewalt" zu übernehmen. Mit dem Staatsgesetz vom 14. November 1918 betreffend die Übernahme der Staatsgewalt in den Ländern wurden die provisorischen Landesversammlungen danach anerkannt. Sie erhielten in einem ersten Schritt die Befugnisse der früheren Landtage. Das Recht der Gesetzgebung brachte schließlich eine Verfassungsänderung am 14. März 1919.