25 Jahre Gewaltschutzgesetz: „Wer schlägt, der geht“

Es ist der 1. Mai 1996, Herr A. verprügelt seine Frau, Nachbarn rufen die Polizei. Die will den rabiaten Ehemann zum Gehen überreden, aber der findet: „Es ist meine Wohnung, ich gehe nirgendwo hin.“ Also flüchtet seine Frau mit den Kindern zu Freunden.

Ein Jahr später ist das Gewaltschutzgesetz in Kraft und seither muss Herr A. die Wohnung verlassen, wenn er zuschlägt. Seine Frau, das Gewaltopfer, darf bleiben. 1997 war Österreich das erste Land in Europa, das gesetzlich dafür gesorgt hat, dass die eigenen vier Wände kein gesetzesfreier Raum mehr sind. „Häusliche Gewalt wurde damit von einem individuellen zu einem gesellschaftlichen Problem“, sagt Justizministerin Alma Zadic.

Mit den parallel zum Gesetz geschaffenen Gewaltschutzzentren, die es in jedem Bundesland gibt, wurden auch Anlaufstellen geschaffen. Die Gewaltschutzzentren bekommen bei Vorfällen von der Polizei die Daten der Opfer übermittelt und gehen proaktiv auf sie zu, um ihre Unterstützung anzubieten. Rund 2.000 Personen wurden nach dem Inkrafttreten des Gesetzes im ersten Jahr betreut, sagt Marina Sorgo vom Bundesverband der Gewaltschutzzentren. Im Jahr 2021 waren es bereits 22.000 – um 17 Prozent mehr als 2020.

Die Instrumente Annäherungs- und Betretungsverbot sind Kern des Gewaltschutzgesetzes, denn damit werden die Täter zur Rechenschaft gezogen.

Angebote der Gewaltschutzzentren sollen bekannter gemacht werden

Mit den Jahren ist das Gewaltschutzgesetz gewachsen: So wurde 2013 das Betretungs- und Annäherungsverbot auf die Kinder ausgedehnt – nachdem ein weggewiesener Vater in St. Pölten seinen Sohn aus der Schulklasse geholt und ihn getötet hatte. 2019 wurde das Annäherungsverbot präzisiert, es beträgt nun 100 Meter; zuvor war es mit dem schwammigen Begriff der „unmittelbaren Umgebung“ definiert. Damit ist sichergestellt, dass auch der Weg zum Arbeitsplatz oder zur Schule davon umfasst ist.

Was kann noch verbessert werden? Aktuell wird eine Corporate Identity für die Gewaltschutzzentren kreiert, um deren Angebot noch bekannter zu machen. Im Frauenministerium wird an einem Konzept für Gewaltambulanzen gearbeitet, damit medizinische Beweise für Übergriffe gesammelt werden können. „Denn oft steht Aussage gegen Aussage und der Täter kommt frei“, erläutert Ministerin Zadic die Bedeutung der Forensik in dem Zusammenhang.

Seit 1. September 2021 müssen Gewalttäter eine verpflichtende 6-stündige Beratung bei einer Gewaltschutzeinrichtung absolvieren (in NÖ ist das Neustart).

Seit 1. März 2022 kann die stille Notruf-App „DEC112“ aufs Handy geladen werden. Damit kann ein Notruf lautlos abgesetzt und unauffällig die Polizei gerufen werden. Die App ist in allen Stores verfügbar.