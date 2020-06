Erster schwerer Hagel trifft die Landwirtschaft .

Mit schweren Hagelunwettern begann heute am Nachmittag in Niederösterreich und im Burgenland die „Hagelsaison“. Gewitter mit Starkniederschlägen und Hagel schädigten landwirtschaftliche Kulturen auf einer Fläche von rund 7.500 Hektar. Es entstand in den beiden Bundesländern ein Gesamtschaden in der Landwirtschaft von 2 Millionen Euro.