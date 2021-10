Trotz Pandemie waren die freiwilligen Mitarbeiter der Rotkreuz-Kriseninterventionsteams in den vergangenen Jahren stark gefordert. Telefondienste und eine Kriseninterventions-Task-Force ermöglichten es, trotz Lockdowns Unterstützung zu bekommen. „Gerade die Pandemie hat uns allen gezeigt, dass seelische Erste Hilfe ein wichtiger Faktor oder auch erster Schritt bei der Bewältigung schwieriger Situationen ist“, erklärt NÖs Rotkreuz-Präsident Josef Schmoll. Steigende Einsatzzahlen zeigen, dass immer mehr Menschen diese Hilfsangebote annehmen.

Die Krisenintervention im Roten Kreuz übernimmt die Akutbetreuung von Menschen bei traumatischen Ereignissen wie einer plötzlichen lebensgefährlichen Erkrankung, Verletzung oder Tod eines Angehörigen oder auch dem Verlust der Lebensgrundlage, etwa durch Naturkatastrophen.

"Stressempfinden reduzieren"

„Ziel ist die Wiedergewinnung der Handlungsfähigkeit und der Unterstützung des Trauerprozesses“, erklärt Chefpsychologe Cornel Binder-Krieglstein. Bei der Krisenintervention sei es ganz wesentlich, dass die Personen sich selbst dazu entscheiden, ob und wie viel sie erzählen wollen. „In der Krisensituation, in der sich diese Menschen befinden, ist es essenziell, das Stressempfinden zu reduzieren.“ Nicht zu unterschätzen sei die Wirkung von richtigem Zuhören. „Wir sind die, die Zeit haben und Zuhören."

Bei der Krisenintervention geht es vor allem darum, die Stunden, Tage und Wochen nach einem tragischen Vorfall zu organisieren. "Für die längerfristige Betreuung gibt es Berufenere", sagt Binder-Krieglstein.

Von 45 betreuten Personen auf 2.403

Die Einsatzzahlen nehmen jährlich zu, sieht man von der Unterbrechung durch die COVID-19-Pandemie ab. „Waren es im Jahr 2001 noch insgesamt 45 Einsätze mit 86 betreuten Personen, so lagen die Zahlen im Jahr 2020 – trotz Pandemie – bei 782 Einsätze mit 1.452 betreuten Personen“, erläutert Schmoll. „In den Jahren 2017 bis 2019 steigerte sich die Zahl der betreuten Personen kontinuierlich und lagen im letzten Jahr vor der Pandemie bereits bei 2.403 Menschen.“ Auch 2021 waren die Kriseninterventions-Teams bereits sehr gefragt: bei insgesamt 637 Einsätzen wurden bis Ende September 1.359 Menschen betreut.

Task-Force für den Lockdown

Um den Betrieb trotz Pandemie aufrecht erhalten zu können, wurde 2020 eine Kriseninterventions-Task-Force gegründet. Eigene Schulungen wurden ausgearbeitet und mit dem nächsten Lockdown konnten wieder Kriseninterventions-Mitarbeiter vor Ort Hilfe leisten.

Ein markantes Beispiel dafür gab es im Jänner 2021, als es in einem Wohnhaus in Langenzersdorf zu einer Gasexplosion kam. Die Task Force Krisenintervention wurde alarmiert und unterstützte vor Ort im Betroffeneninformationszentrum.

Laienhelfer und Profis

„Neben den freiwilligen Laienhelfern arbeiten in den Teams auch Sozialpädagogen, Diplomiertes Gesundheits- und Pflegepersonal, Lebens- und Sozialberater und Psychologen mit, die ihre fachlichen Fähigkeiten ehrenamtlich einbringen“, sagt Chefpsychologe Binder-Krieglstein.

„Die Alarmierung erfolgt ausschließlich durch die Einsatzkräfte vor Ort (Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei, jeweils zuständige Katastrophenschutzbehörde) über die jeweiligen Rettungsleitstellen“, erläutert Schmoll. Zudem müssen die Betroffenen einer Betreuung zustimmen. Die Teams sind 24 Stunden, sieben Tage die Woche erreichbar.

Ausbildung als Knackpunkt

Auf die Qualität der Ausbildung wird streng geachtet. So wurde bereits 2014 die Ausbildung auf neun Tage plus einen Prüfungstag ausgeweitet, Skripten, ein Fragebogen für Interessenten wie auch ein eigenes Ausbildungsbuch zur Dokumentation folgten in den nächsten Jahren. „2020/21 haben wir dann auch diese Fortbildung mit e-Learning-Modulen ergänzt – sozusagen ein Gebot der Stunde“, so Binder-Krieglstein.