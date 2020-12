Am 21. und 22. Dezember gibt es dazu in fünf Gemeinden die Möglichkeit, wie Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) nach einer Nachbesprechung der Massentests ankündigte. Getestet wird in Amstetten, Zwettl, Wiener Neustadt, Korneuburg, und St. Pölten. Die Registrierung dafür funktioniert wieder über die Plattform testung.at. Organisation und Logistik übernimmt das Bundesheer.

Nächste Massentests am 9. und 10. Jänner

Die zweite Runde der Massentests in allen Gemeinden wird in Niederösterreich dann am Samstag, 9., und Sonntag, 10. Jänner, über die Bühne gehen. Eine Anmeldung soll dafür ebenfalls über die Plattform von Notruf-NÖ ab 23. Dezember möglich sein. Bis dahin will man zusätzlich noch vor allem jene mobilisieren, die beim ersten Durchgang nicht testen gingen. Finanzielle Anreize für die Teilnahme an den Massentests werden in NÖ aber klar abgelehnt. "Das ist ein Anschlag auf die Eigenverantwortung", fand Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl klare Worte.

Erster Durchgang habe "perfekt" funktioniert

Zurückgreifen will man im Jänner wieder auf das "bewährte System", blickte Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) voraus. Das Modell der Teststraßen und der Online-Anmeldung werde beibehalten, das EDV-System habe "perfekt" funktioniert. Auch sonst fällt die Bilanz der Rettungsorganisationen, des Zivilschutzverbandes, des Bundesheers, der Gemeinden und Städte über die Tests am 12. und 13 Dezember überaus positiv aus.

Teilgenommen haben von den 1,5 Eingeladenen am Wochenende in Niederösterreich knapp mehr als 38 Prozent. Das ist der beste Wert aller Bundesländer. Es wurden am Wochenende 546.756 Abstriche entnommen, davon waren 774 oder 0,14 Prozent positiv.