Einbrecherduo hatte es auf Trafiken in fünf Bundesländern abgesehen

Die Beschuldigten sind nach Angaben vom Dienstag in Haft. 19 vollendete und zehn versuchte Einbruchs- sowie zwei Fahrraddiebstähle in Niederösterreich, Wien, Oberösterreich, im Burgenland und in der Steiermark gelten als geklärt. Schaden: etwa 225.000 Euro.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um polnische Staatsbürger im Alter von 57 und 61 Jahren. Das Duo wurde am 21. Jänner nach einem versuchten Trafikeinbruch in Alkoven (Bezirk Eferding) auf der Westautobahn (A1) im Gemeindegebiet von Haag (Bezirk Amstetten) angehalten und festgenommen. Bei Personen-, Fahrzeug und Hausdurchsuchung wurden Einbruchswerkzeug und Diebesgut sichergestellt.

Die Beschuldigten waren laut Landespolizeidirektion Niederösterreich nicht geständig. Sie wurden in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Ein 54 Jahre alter Landsmann des Duos soll Diebesgut weiterverkauft haben. Bei einer Hausdurchsuchung wurden Beutestücke sichergestellt. Der ebenfalls nicht geständige polnische Staatsbürger wurde angezeigt.

Der Polizei zufolge hatten es die Täter vorwiegend auf Tabakwaren und Parfums abgesehen. Die Einbrüche waren seit April 2020 verübt worden. Tatorte waren neben Trafiken auch Tankstellen und Drogeriemärkte.