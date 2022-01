Aktion scharf der Polizei gegen Erzeuger gefälschter Impfpässe

Dabei wurden zahlreiche gefälschte Impfpässe, Mobiltelefone und Computer sichergestellt. Bei den Verdächtigen handelt es sich um eine heterogene Gruppe, es gibt keine gemeinsamen Merkmale außer der Ablehnung von Schutznormen für die Allgemeinheit.

Alle Abnehmer werden wegen Verwendung gefälschter Urkunden gerichtlich angezeigt, gegen sie wird hinsichtlich Urkundenfälschung, dem Gebrauch gefälschter Ausweise und Betrug im Sinne des österreichischen Strafgesetzbuches ermittelt.

Auch EUROPOL ermittelt

Weiters laufen Ermittlungen gegen die Hersteller gemeinsam mit der europäischen Sicherheitsbehörde EUROPOL.

Insgesamt waren rund 100 Polizistinnen und Polizisten in zivil und in Uniform in den sieben Bundesländern im Einsatz.

Innenminister Gerhard Karner sagt dazu, der organisierte Handel und die Verwendung von gefälschten Impfzertifikaten sei "kein Kavaliersdelikt, sondern eine kriminelle Handlung. Das Bundeskriminalamt wird daher weiterhin konsequent gegen alle, die gefälschte Impfzertifikate verwenden, aber vor allem gegen die Fälscher und Händler im Hintergrund vorgehen.“

"Kontrolldruck bleibt aufrecht"

Die Pandemie habe neue Formen der Kriminalität hervorgebracht. "Das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter stellen sich diesen Aufgaben, durch konsequente und strukturierte Ermittlungen, in enger Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden", so Karner weiter.

„In Anbetracht der neuen Virus-Variante Omikron wird die Polizei den Kontrolldruck im öffentlichen Raum weiter aufrecht erhalten. Täglich werden etwa 30.000 Kontrollen im gesamten Bundesgebiet vorgenommen. Die Kontrollen fußen weiter auf zwei Säulen: Den Kontrollen im allgemeinen Streifendienst und den Schwerpunktaktionen durch Bereitschaftseinheiten und den Landeskriminalämtern, die bei gefälschten Impfausweisen Ermittlungen gegen die Hintermänner führen.“

Ermittlungsgruppe ARGUS eingerichtet

Im Jahr 2021 konnte eine Zunahme von Betrugs- und Fälschungsdelikten im Zusammenhang mit Covid-Dokumenten festgestellt werden.

Das betrifft gefälschte, verfälschte oder unrichtig hergestellte

Impfzertifikate

Impfpässe

Genesungsbescheide

Maskenbefreiungen und

Testbescheinigungen.

Aus diesem Grund wurde bereits im April 2021 die Ermittlungsgruppe ARGUS im Bundeskriminalamt eingerichtet, die dieses Phänomen beobachtet und koordiniert bekämpft.

Diese Ermittlungsgruppe besteht aus Spezialisten aus dem Fälschungs-, Betrugs- und Cybercrimebereich. Sie koordiniert und führt Ermittlungen in Österreich. Darüber hinaus ist die Gruppe für die internationale Kooperation mit INTERPOL und EUROPOL zuständig.

1100 Fälle seit April 2021

Seit April 2021 wurden in Österreich rund 1100 Fälle im Zusammenhang mit gefälschten Covid-Dokumenten verzeichnet. Das Bundeskriminalamt beobachtet alle einschlägigen Kanäle wie Telegramm. Auch die heutige Amtshandlung ist auf eine Ermittlung in einem solchen Chat zurückzuführen.