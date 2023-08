Was man bei Schlechtwetter in Niederösterreich erleben kann

Über 240 der insgesamt 350 Ausflugsziele, die in der „Niederösterreich-CARD“ inkludiert sind, lohnen sich auch bei Schlechtwetter. Dazu zählen etwa Thermen, Museen, Erlebniswelten, Burgen oder Schlösser. Einige „Klassiker“ sind ebenfalls im Angebotsportfolio, wie Schloss Eckartsau, die Amethyst Welt Maissau oder die Besucherwelt am Flughafen Schwechat, heißt es in einer Aussendung.

„Niederösterreich ist bei jedem Wetter eine Reise wert“, ist Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überzeugt. Seit dieser Saison neu dazu gekommen sind unteranderem das Textilmuseum Groß Siegharts, das Stadtmuseum Hollabrunn, Schloss Marchegg und die Museen in Wien.

v.l.n.r.: Klemens Wögerer, Geschäftsführer Niederösterreich-CARD, mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung. Foto: © NLK Filzwieser, NLK Filzwieser

„Bis Ende Juli wurden bereits ca. 600.000 Ausflüge mit der CARD getätigt, diese Zahl wird in den letzten Ferienwochen sicher noch kräftig in die Höhe schnellen,“ sagt der Geschäftsführer der „Niederösterreich-CARD“, Klemens Wögerer. Genutzt werden kann die Karte noch bis Ende März 2024.

Die „Niederösterreich-CARD“ ist für Erwachsene zum Preis von 65 Euro, für Jugendliche um 34 Euro erhältlich, Kinder bis sechs Jahre kommen gratis mit. Die Ausflugskarte kann bei der Niederösterreich-CARD-Hotline, im Online-Shop auf der Website, bei vielen teilnehmenden Partnern und Verkaufsstellen oder in der NÖ-CARD-App erworben werden.