2G-Kontrollen vor dem SCS-Multiplex

Demnach seien täglich zwei Streifen pro Bezirk unterwegs, um entsprechend tätig zu werden. Ausgestattet mit der GreenCheck-App am Diensthandy werden die Codes geprüft oder die Impfpässe gesichtet. Zudem werde jetzt bei allen Anhaltungen im öffentlichen Bereich, also auch bei Fahrzeugkontrollen, „automatisch die Einhaltung der 2G-Regelung kontrolliert“.

Egal wie und wo, „wir setzen auf Dialog und Eigenverantwortung“, betonte Schwaigerlehner. Habe man es mit den vorgelegten Dokumenten oder Papier mit offensichtlichen Fälschungen zu tun, kommen die Experten des Landeskriminalamtes ins Spiel. Schwaigerlehner warnt: „Fälschungen sind kein Kavaliersdelikt“, im Strafgesetzbuch sind für „Urkundenfälschung“ bis zu ein Jahr Haft möglich.

Die Kontrollen durch Beamtinnen der Polizeiinspektion Vösendorf – unterstützt durch Kräfte der SRK-Einheit („Schnelle Reaktionskräfte“) beim Eingang zum Multiplex und beim Kreisverkehr in Höhe „Blaue Lagune“ gestalteten sich am Dienstagvormittag sehr ruhig. Die Reaktionen der Kontrollierten – darunter auch Mödlings Stadtpfarrer Adolf Valenta - fielen durchaus verständnisvoll aus, eine Dame, bei der übrigens alles in Ordnung war, schüttelte allerdings den Kopf: „Schikanen.“ Ein Mann musste vorerst wieder umkehren. Er hatte seinen Nachweis „zu Hause vergessen“ und wurde abgemahnt.