Corona: Patientenzahl in Niederösterreichs Kliniken auf 463 gesunken

Werbung

Davon befanden sich 433 auf Normalstationen, das waren um 42 weniger als am Tag davor. 30 (minus drei) Covid-Infizierte wurden intensivmedizinisch behandelt. 112 Intensivbetten standen für Menschen mit der Virus-Erkrankung zur Verfügung, teilte die Landesgesundheitsagentur (LGA) mit. 3.095 Neuinfektionen wurden verzeichnet.

39 Infizierte (plus sieben) wurden nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) in einem Produktionsunternehmen im Bezirk Scheibbs registriert. In Pflegeheimen wurden Corona-Cluster mit bis zu 33 Betroffenen gemeldet. Nach wie vor 30 positiv Getestete wurden in einer Asylbetreuungsstelle im Bezirk Baden verzeichnet.