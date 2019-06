Zwei besondere Gäste hatten einige der freiwilligen Haussammler der Pfarre Radlberg heute Nachmittag: Bischof Alois Schwarz und Hannes Ziselsberger, Caritas-Direktor der Diözese St. Pölten, fanden Zeit, um bei der im Juni laufenden Haussammlung zu helfen. „Sie helfen damit, anderen Menschen zu helfen und somit mehr Liebe in diese Welt zu bringen“, streute Bischof Schwarz den Ehrenamtlichen Rosen. Für Hannes Ziselsberger ist die Haussammlung „sichtbares Zeichen gelebter Nächstenliebe“.

"Ich möchte Menschen helfen"

Anton Kreimel und seine Tochter Anna sind zwei der 4.000 Haussammler. Anton Kreimel ist seit 2002 für die Caritas Haussammlung tätig. „Ich möchte Menschen helfen, die weniger haben, und deren Lebenssituationen verbessern“, sagt Kreimel zur NÖN, gefragt nach seiner Motivation, sich bei der Haussammlung zu engagieren. Anton und Anna Kreimel besuchen im Lauf des Junis 200 Haushalte. Sie machen diese Besuche abends, um so die meisten Menschen zu erreichen.

Vielschichtige Hilfe

Im Vorjahr sind rund 854.800 Euro im Zuge dieser Spendenaktion zusammengekommen. 93.000 Euro davon blieben in den Pfarren und wurden für unmittelbare Nothilfe in der Gemeinde eingesetzt. Mit dem Rest des Geldes wurde etwa 12.500 Menschen in akuten Notlagen geholfen, 25.000 Stunden Unterstützung durch Familienhelferinnen von Eltern und ihren Kindern konnten sichergestellt werden und 1.200 Kinder psychisch kranker Eltern wurden betreut und begleitet.