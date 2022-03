Banküberfälle im Burgenland und in NÖ: Verdächtiger festgenommen

Werbung

Die Handschellen klickten Montagfrüh im Bezirk Wiener Neustadt. Der Beschuldigte war umfassend geständig und wurde in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.

Beim Festgenommenen handelt es sich um einen Mann im Alter von 35 bis 45 Jahren. Genauere Angaben machte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt auf Anfrage nicht.

Ausgeraubt wurde das Geldinstitut in Rohrbach am 18. Jänner, am 24. Februar folgte die Bank in Bockfließ. In beiden Fällen wurde mit einer Pistole in der Hand Bares gefordert. Verletzte gab es nicht.