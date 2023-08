Niederösterreichs Jäger sind die besten Schützen

„Das Österreichische Jägerschaftsschießen hat mittlerweile eine lange Tradition, bei der sich die Landesjagdverbände und ihre besten Schützinnen und Schützen messen können. Natürlich freut es uns als Gastgeber, dass Niederösterreichs Jägerinnen und Jäger so gut abgeschnitten haben. Dazu gratulieren wir sehr herzlich“, so Niederösterreichs Landesjägermeister-Stellvertreter Gerald Friedl.

Im Hauptbewerb treten pro Bundesland sechs Schützinnen und Schützen in den Disziplinen Jagdbüchse, Flinte und Kombination an. Bei der Mannschaftswertung Kombination setzte sich das Team aus Niederösterreich (2.207 Punkte) vor Kärnten (2.113) und der Steiermark (2.108) durch. In der Wertung Büchse siegte der Gastgeber vor der Steiermark und Tirol, bei der Flinte vor Oberösterreich und Kärnten.

Melker Tobias Müllner gewinnt die Einzelwertung

Die Einzelwertung Kombination gewann Tobias Müllner aus Melk in Niederösterreich mit 389 Punkten vor Salzburgs Landesjägermeister Maximilian Mayr-Melnhof (386) und Johannes Stöger (380), ebenfalls aus Mistelbach in Niederösterreich. Johannes Stöger siegte zudem mit der vollen Punktezahl in der Einzelwertung Büchse vor Max Mayr-Melnhof (198) und Tobias Müllner (197). Die Einzelwertung Flinte entschied Rainer Geiselmayr aus Oberösterreich für sich, gefolgt von Tobias Müllner und dem Kärntner Manfred Buttazoni.

Die Sieger wurden von Niederösterreichs Landesjägermeister-Stellvertreter Gerald Friedl, OSM Bernhard Glöckl sowie dem stellvertretenden Geschäftsführer des NÖ Jagdverbands, Leopold Obermair, ausgezeichnet. Die Jagdhornbläsergruppe Jauerling sorgte für die musikalische Umrahmung.

Niederösterreich mit bestem Mannschaftsführer

Bereits am Freitag, 25. August, fand der Mannschaftsführerbewerb am Schießplatz Melk Rosenfeld statt. Hier holte sich Niederösterreich (OSM Bernhard Glöckl) vor Oberösterreich und Vorarlberg den Sieg. Sie wurden beim abendlichen Empfang mit allen Schützen und zahlreichen Ehrengästen im Stift Melk geehrt. Das Duo Ötscher Klang und der Jagdchor Diana gestalteten den Abend mit rund 100 Gästen musikalisch. Niederösterreichs Landesjägermeister-Stellvertreter Franz Hochholzer eröffnete die Veranstaltung.