Warum ein Elektrotechniker bis heute um das AKW Zwentendorf trauert

Als der junge Elektrotechniker Karl Sieberer mit 22 Jahren seine Gesellenprüfung abgeschlossen hat, macht sich der Zwentendorfer auf die Suche nach einem herausfordernden Arbeitsplatz. „Und da ist eben das Kernkraftwerk gebaut worden, in dieser Zeit und da habe ich mir gedacht, ja das wäre interessant für mich, eine neue Technologie“, so der heute 80-Jährige. Sieberers Neugierde ist geweckt. Der Elektriker bewirbt sich für eine Stelle, um an dem Bau des Kraftwerks mitzuwirken. Auf die Zusage muss er nicht lange warten.

Vom Gesellen zum Inbetriebnahmetechniker im AKW

Nahezu von Beginn an, ist Sieberer in den unterschiedlichsten Arbeitsschritten des Projekts miteinbezogen. „Ich habe da auf der Baustelle schon mit Siemens Erlangen mitgearbeitet, bei Kabelzug, Installationen, Montagearbeiten. Das war ungefähr von 1973 bis 1976.“ Zu dieser Zeit leitet er bereits teilweise den Betrieb und hat etwa 14 Mitarbeiter unter sich, die er instruiert. Vier Jahre nach dem ersten Spatenstich ist der Siedewasserreaktor fertiggestellt. Darauf folgt die Inbetriebnahme. Zu diesem Zeitpunkt brennt Sieberers Begeisterung für die Atomenergie bereits lichterloh. Der Elektriker will auch in die nächsten Arbeitsschritte involviert sein und findet dafür einen Weg: „Ich hab versucht mich bei der GKT, Gemeinschaftskernkraftwerk Tullnerfeld, zu bewerben.“ Mit Erfolg.

Tag für Tag fährt er mit seinem Auto zum Kraftwerk. An der Drehtür findet die erste Kontrolle statt, die er nach Vorzeigen seines Ausweises passieren darf. Von hier aus überquert er das Betriebsgelände und gelangt so in das Büro „beziehungsweise das Werkstättengelände“. Dort muss er ein weiteres Mal seinen Ausweis zücken, damit das Personal von der Warte aus die Türe öffnen und ihn eintreten lassen kann. Anschließend verschafft sich Sieberer jeden Morgen einen Überblick, kontrolliert, wie weit sie am Vortag gekommen sind und wo es heute weiter geht. Dabei geht er mit Präzision vor. Alle Arbeitsschritte müssen protokolliert werden, denn „jede Arbeit, die wir durchgeführt haben, ist vom TÜV kontrolliert und abgenommen worden.“

In jungen Jahren war Karl Sieberer Teil jener Arbeiter, die das AKW Zwentendorf erbauten und in Betrieb nahmen. Foto: Karl Sieberer, Karl Sieberer

Während der Bauphase und der anschließenden Inbetriebnahme, trifft der ohnehin von der Atomkraft bereits begeisterte junge Mann regelmäßig auf Kollegen, die ebenfalls für die neue Technologie brennen. „Diese Situation war damals sehr familiär“, schildert Sieberer. „Wir waren großteils junge Leute und alle haben ein Ziel gehabt, dieses Kernkraftwerk in Betrieb zu nehmen.“ Zweifel an dem Projekt, oder Angst vor möglichen Gefahren, die hinter der Energieform lauern könnten, hat der Elektriker keine. „Wir haben alle daran geglaubt, muss ich sagen. Alle waren begeistert an dieser neuen Technologie mitzuarbeiten und auch sich hineinzulegen. Weil es hat ja keiner ein Kernkraftwerk damals gekannt von uns allen und alle waren da mit Begeisterung dabei, nicht nur die Elektriker und die Schlosser sondern auch der Maschinenbauer, der in der Warte.“

Mit Elefanten auf Stimmenjagd

Im Jahr 1978 spürt Sieberer dann, dass sich etwas zu verändern beginnt. Stimmen gegen die Atomkraft werden laut, Demonstrationen finden statt — auch vor seinem Arbeitsplatz im AKW Zwentendorf. „Da haben wir natürlich auch als Dienstnehmer gesehen, so rosig ist es nicht.“ Der Gegenwind tut Sieberers Liebe zur Kernenergie keinen Abbruch. Um sich für seine Arbeit stark zu machen, verteilt er mit seinen Kollegen Flugblätter in St. Pölten. Auch in Wien machen sich die vorwiegend jungen Männer für den Atomstrom stark. Mit „ausgeborgten“ Elefanten marschieren sie durch die Mariahilferstraße, um dort ein wenig Aufsehen zu erregen. Den erstaunten Passantinnen und Passanten drücken sie Prospekten für die Kernenergie in die Hände mit einem klaren Ziel vor Augen: die bisher geleistete Arbeit erfolgreich zu Ende zu bringen.

Am Abstimmungssonntag befinden sich Sieberer und seine Kollegen im Atomkraftwerk. Draußen vor dem Zaun hat sich erneut eine Menschentraube gebildet. Tausende Demonstrierenden brüllen den jungen Arbeitern laut dem Elektriker ihre Meinung entgegen. Als der Abend schlussendlich hereinbricht, ist Sieberer guter Dinge. „Wir haben alle geglaubt, dass es positiv ausgeht“, so der Elektriker, was in diesem Fall bedeutet, positiv für das Kraftwerk. Diese Zuversicht erlischt, als die Zahlen veröffentlicht werden: „Wie dann das Endergebnis verkündet worden ist, waren wir natürlich erstmal deprimiert.“

Unmut und Unverständnis, die bis heute anhalten

Auf die Abstimmung folgt wochenlange Ratlosigkeit, bis die Entscheidung fällt, das Kraftwerk vorerst zu konservieren. Die Hoffnung ist, dass man die Reaktoren vielleicht doch noch irgendwann in Betrieb nehmen kann. Um die Anlage in dieser Zeit vor Rost und Verfall zu schützen, müssen bereits gebaute Teile wieder auseinander genommen und behandelt werden. Für Siederer ist es keine leichte Aufgabe: „Diese Tätigkeit haben wir durchführen müssen. Gemacht hat es keiner so richtig gerne, weil die ganze Arbeit, die man bis jetzt geleistet hat, plötzlich nichts mehr Wert war.“

Siederer blickt fortwährend kritisch auf die damalige Entscheidung zurück: „Wenn ich heute so nachdenke über diese damalige Zeit, war es auch nicht ganz sauber, dass man eine Volksabstimmung gemacht hat. Man hat Leute gefragt, die von der Technologie keine Ahnung haben.“ Dass sich ebenfalls zahlreiche Expertinnen und Experten in den entscheidenden Jahren gegen die Atomkraft ausgesprochen haben und nur wenige Jahre nach dem historischen „Nein“ ein folgenschweres Unglück im Kernkraftwerk in Tschernobyl stattgefunden hat, erwähnt er nicht.

Die Begeisterung für die Kernkraft ist unantastbar

Ein wenig hat sich Sieberers sorglose Einstellung gegenüber der Kernkraft dennoch verändert. Nicht gegenüber der Technologie, die begeistert ihn bis heute. Aber das größte Risiko sei seiner Meinung nach der Mensch und seine Grenzenlosigkeit, denn „wenn man aufgrund von Profit und Gier nicht mehr weiß, wo die Grenzen sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass etwas passiert.“ Auch die Frage der Endlagerung sei noch zu klären.

Bis heute kann Karl Sieberer der Atomkraft einiges abgewinnen. Foto: Karl Sieberer

Nach wie vor schwingt Sieberers Begeisterung für das eigentlich gescheiterte Projekt in seinen Erzählungen deutlich mit. Lauscht man den Geschichten des 80-Jährigen über die damalige Zeit fällt es schwer zu glauben, dass die Handlung bereits 45 Jahre zurück liegen soll. Immer wieder zieht es ihn auch heute noch in das Gebäude, in dem er so viele Jahre seiner Jugend verbracht hat. Er leitet dort Führungen, um so das Vergessen dieses historischen Ortes und seiner Geschichte entgegenzutreten.

