Weiteres Todesopfer in Niederösterreich.

In Niederösterreich ist am Donnerstagnachmittag ein weiteres Todesopfer in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden. Laut Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding starb eine 95-Jährige im Krankenhaus Waidhofen a.d. Thaya. Die Frau litt demnach auch an einer Grunderkrankung.

Eine 89-Jährige ist das 47. Todesopfer in niederösterreichischen Spitälern in Zusammenhang mit Covid-19. Die Frau starb am Donnerstag in Hollabrunn. Sie litt laut Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding auch an einer Grunderkrankung.

Ein 73-Jähriger ist nach Angaben der Landeskliniken-Holding vom Donnerstagvormittag das 46. Todesopfer in niederösterreichischen Spitälern im Zusammenhang mit Covid-19. Der Patient litt laut Sprecher Bernhard Jany auch an einer Grunderkrankung.