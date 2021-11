17 Anzeigen bei Ausreisekontrollen in Niederösterreich

Bei den Corona-bedingten Ausreisekontrollen sind in Niederösterreich in sechs Regionen insgesamt fast 50.000 Personen überprüft worden. 17 Anzeigen wurden verhängt, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Montag zur APA. Angehalten wurden 34.222 Fahrzeuge, es gab 927 Zurückweisungen. Die Maßnahme ist am (gestrigen) Sonntag ausgelaufen.

Die exakte Zahl der überprüften Personen betrug laut Schwaigerlehner 49.167. "Es hat zum überwiegenden Teil sehr gut funktioniert", zog der Sprecher Bilanz. "98 Prozent der Bevölkerung waren darauf eingestellt und hatten die erforderlichen 3G-Nachweise griffbereit bei der Hand."

Ausreisekontrollen gab es im Bundesland in den Bezirken Amstetten, Melk, Scheibbs und Lilienfeld sowie in der Statutarstadt Waidhofen a.d. Ybbs. Mit Samstag kam auch Waidhofen a. d. Thaya hinzu, wo am Wochenende zwar die 3G-Nachweise überprüft wurden, es aber keine Sanktionen gab. Waidhofen a. d. Thaya miteingerechnet waren fast 300.000 Personen in Niederösterreich von der Maßnahme betroffen.