Die Niederösterreicher machen es vor: Seit 2016 ist der erste Samstag im Oktober nicht mehr nur jener Tag, an dem traditionell alle Sirenen zum Test losheulen. Der Tag ist seither auch „Zivilschutztag“: Erstmals 2016 informierte der NÖ Zivilschutzverband (NÖZSV) in 250 Gemeinden gleichzeitig über das richtige Verhalten im Katastrophenfall. Die Idee dazu hatte der damals neugewählte NÖZSV-Präsident Chistoph Kainz.

Chistoph Kainz ist seit 2016 Präsident des NÖ Zivilschutzverbandes. | Christian Leneis, NÖZSV

Bereits 2017 wurde der Zivilschutztag auf ganz Österreich ausgeweitet – und in NÖ machten bereits 365 Gemeinden mit. „Heuer ist die Tendenz bei über 400“, sagt Thomas Hauser erfreut.

Er ist Geschäftsführer des NÖZSV und koordiniert alle Auftritte seiner Mitarbeiter. Derzeit sind das zwölf Haupt- und 1.800 Ehrenamtliche. Rund 70 Prozent davon, schätzt Hauser, werden am 6. Oktober auf den Beinen sein.

„Am Zivilschutztag soll man sie in den Gemeinden sehen.“ Über 100.000 Folder werden dann verteilt: Informationen darüber, was bei einem Blackout zu tun ist, wie richtige Bevorratung funktioniert, was im Falle von Seuchen, Chemieunfällen oder Starkregen zu tun ist und vieles mehr.

„Der erste und wichtigste Weg ist, zu uns zu kommen, dann finden wir definitiv eine Aufgabe.“ Thomas Hauser erklärt, wie man Zivilschützer wird.

Generalthema 2018 und 2019 sind „Wetterbedingte Naturgefahren“.

Mit dem Nachwuchs kämpft der Zivilschutzverband NÖ nicht: 2016 hatte er knapp 1.250 Ehrenamtliche, heute sind es fast 1.800. In der Zentrale in Tulln leisten zwei Zivildiener ihren Dienst ab.

Organisatorisch wurden eigene Referate eingeführt, um an gewisse Zielgruppen heranzukommen. Da gibt es das Referat „Ü 50“ für die Älteren, ein Migrationsreferat, geleitet von einem St. Pöltner mit Migrationshintergrund, und ein Jugendreferat, das ein ehemaliger Zivildiener betreut.

Thomas Hauser ist seit 2016 Landesgeschäftsführer des NÖZSV. | Christoph H. Breneis

Wie wird man Zivilschützer? „Der erste und wichtigste Weg ist, zu uns zu kommen, dann finden wir definitiv eine Aufgabe“, verspricht Thomas Hauser.

Rund 65 Kurstage zu den unterschiedlichsten Themen bietet der NÖZSV pro Jahr an. Und zwar für alle: „Um 31 Euro pro Kurstag kann jeder sich bei uns fortbilden“ erzählt Hauser, während im Nebenraum die Schulung „Wintercheck im Eigenheim“ läuft.

Vorerst aber gilt Hausers Aufmerksamkeit dem Zivilschutztag. Er muss dafür sorgen, dass alle Ehrenamtlichen mit Foldern versorgt sind, an guten Plätzen stehen und mit den Menschen ins Gespräch kommen. „Im Vorjahr“, grinst er, „haben sich Kollegen in einer Gemeinde zum Mistplatz gestellt. Da war mehr Publikum als vor dem Supermarkt. Da muss man auch mal draufkommen.“