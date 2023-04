„Gesundheit für alle“ am Weltgesundheitstag im Fokus

Werbung

Harald Schlögel, der Präsident der Ärztekammer für Niederösterreich, betont am heutigen Weltgesundheitstag: „Im Hinblick auf eine bestmögliche Gesundheitsversorgung für alle, muss es unser Bestreben sein, der Wissenschaftsskepsis, die durch die Corona-Krise aufgekommen ist, entgegenzuwirken. Das Vertrauen der Bevölkerung in die Gesundheitseinrichtungen und in Präventionsmaßnahmen, wie das Impfen – eine der einfachsten, kostengünstigen und wirksamsten Präventionsmaßnahme –, muss wiederhergestellt werden. Gemeinsam mit der Politik wird die Ärztekammer für Niederösterreich weiterhin für eine hochwertige und wohnortnahe Medizin Sorge tragen. Dazu ist es notwendig, alle Formen ärztlicher Tätigkeit sinnvoll und einander ergänzend arbeiten zu lassen.“

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) verschickt jetzt (und in den kommenden Wochen) in ganz Niederösterreich 81.000 Einladungen zur Vorsorgeuntersuchung an Personen, die bei der ÖGK versichert sind und noch nie oder schon länger keinen Gesundheits-Check gemacht haben. „Eine Vorsorgeuntersuchung kann Krankheiten verhindern und unter Umständen Leben retten“, appelliert Andreas Krauter, leitender Arzt der ÖGK, dieses Angebot anzunehmen: „Neben der Früherkennung von Krebs, Diabetes und Herz-Kreislaufstörungen beinhaltet die Vorsorgeuntersuchung auch Beratung zu den Themen Rauchen, Alkohol und Adipositas. Nutzen Sie diese Chance zur ärztlichen Aufklärung und Unterstützung für einen gesundheitsfördernden Lebensstil, damit Sie viele Jahre in Gesundheit verbringen können!“ Empfohlen wird der Gesundheits-Check Personen unter 40 Jahren in dreijährigen und ab 40 in zweijährigen Abständen. Natürlich können auch Personen, die keine Einladung erhalten haben, zur Vorsorgeuntersuchung gehen, sofern der letzte Gesundheits-Check zwölf Monate zurückliegt.

75 Jahre Weltgesundheitstag

Der Weltgesundheitstag steht diesmal ganz im Zeichen der Gründung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor 75 Jahren. 61 Staaten unterzeichneten damals ihre Satzung, in der es heißt: „Es ist eines der Grundrechte jedes Menschen ohne Unterschied der Rasse, der Religion, der politischen Überzeugung, der wirtschaftlichen oder sozialen Lage, sich einer möglichst guten Gesundheit zu erfreuen.“ Die WHO steht an der Spitze der weltweiten Bemühungen um die Ausweitung der allgemeinen Gesundheitsversorgung. Sie leitet und koordiniert die Reaktion der Welt auf gesundheitliche Notfälle. Sie fördert ein gesünderes Leben – von der Schwangerschaft bis ins hohe Alter. Im aktuellen Fünf-Jahres Programm schreibt Tedros Adhanom Ghebreyesus, der WHO-Direktor: „Gesundheit ist ein Menschenrecht. Niemand sollte krank werden oder sterben, nur weil er arm ist oder keinen Zugang zu den Leistungen hat, die er braucht."

Erfolge der Vergangenheit, Herausforderungen der Zukunft

Heute hat die WHO 194 Mitgliedsstaaten und kann nach 75 Jahren auf zahlreiche Erfolge in der öffentlichen Gesundheit zurückblicken. Das bekannteste Beispiele ist die Ausrottung der Pocken, die jahrhundertelang eine tödliche Krankheit war, als Ergebnis einer weltweiten Impfkampagne. Mit Initiativen wie dem Rahmenübereinkommen zur Eindämmung des Tabakkonsums setzt sich die WHO für eine gesunde Lebensweise und die Prävention nicht übertragbarer Krankheiten wie Diabetes, Krebs- und Herzkrankheiten ein. Anlässlich des 75-Jahre Jubiläums ruft die WHO zum Handeln auf, um die gesundheitlichen Herausforderungen von heute und morgen bewältigen zu können. Konkret fordert die WHO: Die Umstellung von einer auf Profit und Umweltverschmutzung ausgerichteten Wirtschaft auf eine Wirtschaft, die auf Fairness und Wohlstand ausgerichtet ist. Erfolg muss am Wohlbefinden der Menschen und einer gesunden Umwelt gemessen werden.

Auch in Österreich sind die Chancen auf ein langes Leben in guter Gesundheit ungleich verteilt. Sozio-ökonomisch Benachteiligte sind öfter krank und sterben früher. Johannes Rauch, Gesundheitsminister und Kuratoriumsvorsitzender des Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) betont: „Gesundheit darf nie eine Frage des Geldes sein. Jeder Mensch in Österreich muss die gleichen Chancen auf ein gesundes Leben haben.“