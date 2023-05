Mehr als 10.000 Menschen gedenken der Befreiung des KZ-Mauthausen

Am 7. Mai 1945, also vor 78 Jahren, wurde das KZ Mauthausen befreit. Zu diesem Anlass lud das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) in Zusammenarbeit mit dem Comité International de Mauthausen (CIM) und der Österreichischen Lagergemeinschaft (ÖLM) zur internationalen Befreiungsfeier.

Thema der Gedenkfeier war „Zivilcourage“: ". Von Menschen, die Widerstand geleistet oder andere gerettet haben, die mutige Einzelaktionen gegen Behörden oder Funktionäre initiiert haben, die den Widerstand in Fabriken oder in der Rüstungsproduktion angeleitet haben, wurde meist erst nach dem Zusammenbruch des Systems berichtet. Handelnde wurde vom NS-Terrorregime beschuldigt, verfolgt, entwürdigt, bestraft und mussten allzu oft mit dem Leben bezahlen – auch im KZ Mauthausen.

Willi Mernyi, Vorsitzender des MKÖ, ruft auch jetzt dazu auf: „Rassismus, Diskriminierung und Gewalt lassen sich nicht von heute auf morgen aus der Welt schaffen. Mit kleinen Schritten ist es aber möglich, viel zu erreichen. Nämlich dann, wenn Menschen hinsehen, wenn Unbeteiligte helfend eingreifen und wenn Opfer nicht ohnmächtig bleiben. Lasst uns Mut haben gemeinsam für ein ‚Niemals wieder‘ einzustehen.“

Befreiungsfeier in Form eines Gedenkzuges

An der Gedenk- und Befreiungsfeier nehmen jährlich tausende Menschen aus Europa und der ganzen Welt teil. Darunter die letzten Überlebenden des Konzentrationslagers Mauthausen und seiner Außenlager.

Im Rahmen der Feier erfolgte auch eine Krankniederlegung durch 130 Delegationen.

Der Weg des Gedenkzugs endete mit dem Auszug aus dem ehemaligen Schutzhaftlager, mit dem die Befreiung der KZ-Inhaftierten im Jahr 1945 symbolisiert wurde. Anschließend gab es die Möglichkeit für individuelles, stilles Gedenken.

Mehr als 10.000 Gäste nahmen an den Feierlichkeiten teil.