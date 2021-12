34-Jährige verübte in NÖ 22 Diebstähle in Selbstbedienungsläden

Die Frau habe Bargeld und Lebensmittel gestohlen und dabei einen Schaden in Höhe von 540 Euro verursacht, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch.

Einige Geschäfte suchte die Frau gleich mehrmals auf, jenen in St. Christophen (Bezirk St. Pölten-Land) etwa siebenmal.

Fünfmal war die 34-Jährige in Kapelln (Bezirk St. Pölten-Land), wobei sie bei zwei Diebstählen in einen geschlossenen Hofladen einbrach. Dreimal war die Niederösterreicherin in Neustift-Innermanzing, zweimal in Altlengbach und jeweils einmal in Brand-Laaben, Weissenkirchen an der Perschling (Bezirk St. Pölten-Land), Würmla (Bezirk Tulln), Wiesenfeld und Rotheau (Bezirk Lilienfeld) kriminell aktiv.

Die 34-Jährige hat laut Polizei gestanden. Sie wurde bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.