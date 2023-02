700.000 Euro Schaden Drei Telefonbetrüger in OÖ gefasst: Straftaten auch in NÖ

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

D as Landeskriminalamt Oberösterreich hat in den vergangenen Tagen drei Mitglieder einer internationalen Telefonbetrügerbande geschnappt. Ihnen können Straftaten in Ober- und Niederösterreich mit einer Schadenshöhe von rund 700.000 Euro zugeordnet werden.