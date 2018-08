Eine Runde mit so vielen Sechsern hatte es zuletzt am 16. Dezember 2015 gegeben. Damals hatten ebenfalls fünf Spieler nach einem Doppeljackpot die sechs Richtigen getippt. Noch mehr Sechsergewinner waren es nur am 14. September 2003, als sich 14 Spieler den Gewinn teilten.

Bei LottoPlus gab es am Sonntag erneut keinen Sechser. Die Gewinnsumme wurde auf die Fünfer aufgeteilt, und hier gewannen 81 Spielteilnehmer rund 5.400 Euro. Beim Joker gelang es vier Spielteilnehmern, den Jackpot zu knacken. Zwei Wiener, ein Niederösterreicher und ein Oberösterreicher erhalten für ihr "Ja" zur richtigen Joker-Zahl jeweils rund 117.800 Euro.