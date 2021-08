Beim 75. Landesjägertag des NÖ Jagdverbandes standen die Wahlen des Präsidiums, des Vorstands und des Ausschusses sowie die Neubestellung des Sicherheitsbeauftragten am Programm. Josef Pröll wurde als Landesjägermeister bestätigt. Als seine Stellvertreter im Präsidium haben die 139 anwesenden Delegierten Gerald Friedl aus Diendorf an der Kamp (Bezirk Krems), Bezirksjägermeister Franz Hochholzer aus Hausmening (Bezirk Amstetten) und Bezirksjägermeister Johannes Unterhalser aus Biedermannsdorf (Bezirk Mödling) gewählt.

Das neue Trio folgt auf Bezirksjägermeister Werner Spinka, Albin Haidl und Rupert Gruber, die von Pröll für ihre Verdienste für den NÖ Jagdverband und die Jagd in NÖ mit dem Goldenen Ehrenzeichen des NÖ Jagdverbands geehrt wurden.

Cobra-Chef Treibenreif neuer Sicherheitsbeauftragter

Bei den Wahlen haben die Delegierten erstmals auch eine Frau in den Vorstand gewählt. Insgesamt konnte der Frauenanteil in Vorstand, Ausschuss und Ausschuss-Ersatz von bisher zwei auf 13 Prozent gesteigert werden.

Neuer Sicherheitsbeauftragter ist zudem Bernhard Treibenreif, Direktor in der Direktion für Spezialeinheiten im Bundesministerium für Inneres, der in dieser Funktion Generalmajor Rupert Fehringer nachfolgt.

„Für die Zukunft sind wir damit bestens aufgestellt und können uns voller Elan auf die künftigen Aufgaben konzentrieren“, sagt Landesjägermeister Josef Pröll zum Wahlgang.

Freizeitnutzung als Hauptfokus

Künftig will sich der NÖ Jagdverband verstärkt dem Thema Freizeitnutzung und deren Auswirkungen auf die Wildtiere widmen. Dazu will Landesjägermeister Josef Pröll den Dialog mit allen Stakeholdern weiter vertiefen und gemeinsam Lösungen finden: „Das Ziel muss sein, eine Lösung zu finden, bei der die Besucherströme gelenkt und die Wildtiere geschützt werden. Aber hier sagen wir ganz klar: Der Wald ist kein Freizeitpark, sondern ein Natur- und Wildlebensraum. Wir werden daher auch weiterhin die Interessen der Wildtiere, der Natur und der Jagd vertreten und die Stimme für die Wildtiere erheben“, stellt Pröll klar. Zudem soll das Aus- und Weiterbildungsangebot vor allem im digitalen Bereich erweitert und das Angebot des NÖ Jagdverbands für Kinder ausgebaut werden.

Die neuen Mitglieder des Präsidiums und des Vorstands sind auf der Website des NÖ Jagdverbands gelistet: https://www.noejagdverband.at/noe-jagdverband/organe/

Über den NÖ Jagdverband

Der NÖ Jagdverband ist die Interessenvertretung der knapp 36.000 Jägerinnen und Jäger in Niederösterreich. Im Interesse seiner Mitglieder setzt sich der NÖ Jagdverband für gute Rahmenbedingungen für ein nachhaltiges Jagdwesen auf Landes-, Bundes- oder EU-Ebene ein. Im Interesse des heimischen Wildes kümmert er sich um den Erhalt und die Verbesserung von Lebensräumen, um so für einen artenreichen und gesunden Wildbestand in Niederösterreich zu sorgen, der im Einklang mit der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung des Landes steht.