Schönster Platz des Landes: Ein Ort könnte NÖ den ersten Titel sichern

Was haben der Grüne See im steirischen Tragöß, das Tiroler Kaisertal und der Schiederweiher in Oberösterreich gemeinsam? Sie alle wurden in den vergangenen Jahren zum schönsten Ort des Landes erklärt. Auch in diesem Jahr wird im Rahmen der ORF-Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ am Nationalfeiertag ein Fleckchen in Österreich mit diesem Titel ausgezeichnet.

Am Donnerstag, dem 26. Oktober 2023 entscheidet sich um 20:15 Uhr live in ORF 2, welches Bundesland den Sieg mit nach Hause nehmen kann. Vorab durfte jedes ORF-Landesstudio drei Favoriten für ihr Bundesland in den Ring werfen. In Niederösterreich wurden heuer die Stadtgemeinde Hardegg im Nationalpark Thayatal, der Lunzer See und das Heidenreichsteiner Moor nominiert. Erstere setzte sich gegenüber den beiden anderen Plätzen durch und geht heuer für Niederösterreich im „9 Plätze - 9 Schätze“-Finale an den Start. Heuer gehen neben der niederösterreichischen Gemeinde noch folgende acht Plätze aus den anderen Bundesländern im Finale an den Start:

Burgenland: Eisenberg

Kärnten: Burg Landskron

Oberösterreich: Altstadt von Steyr

Salzburg: Himmeslberg

Tirol: Pillerseetal

Vorarlberg: Spullersee

Wien: Palmenhaus Schönbrunn

Bei der zehnjährigen Jubiläumsshow werden Armin Assinger und Barbara Karlich an der Seite von Moderatorinnen und Moderatoren aus den neuen ORF-Landesstudios durch die Verleihung führen. Darüberhinaus wird mit mehreren prominenten Gästen und zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern aus allen Bundesländern gerechnet. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann zur bevorstehenden Auszeichnung: „Seit nunmehr zehn Jahren bewegt die Show vor einem Millionenpublikum und über Landesgrenzen hinweg Österreich und seine Menschen, ist vom Nationalfeiertag nicht mehr zu trennen und umgekehrt. Und noch sind so viele Plätze zu entdecken. Das ist ein Versprechen für noch viele Jahre Schatzsuche quer durch unser schönes Land.“