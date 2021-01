Massentests: NÖ Feuerwehr startete mit Vorbereitungen .

Am Stützpunkt des Landesfeuerwehrverbandes in Tulln sind Donnerstagfrüh die Vorbereitungen für die am 16. und 17. Jänner in Niederösterreichs Gemeinden über die Bühne gehenden Corona-Massentest angelaufen.