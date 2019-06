Staatsanwalt und Verteidiger waren nach dem Ersturteil am Landgericht in Kecskemet in Berufung gegangen. Im neuen Prozess sollen laut Staatsanwaltschaft lebenslange Haftstrafen ohne Möglichkeit vorzeitiger Entlassung beantragt werden.

In erster Instanz war das Gericht in Kecskemet bei seinen Urteilen von jeweils 25 Jahren für die vier Hauptangeklagten unter dem von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafmaß geblieben. In der nächsten Instanz entscheidet nunmehr ein Tafelgericht, vergleichbar mit den Oberlandesgerichten in Österreich. Bei den Hauptbeschuldigten - ein Afghane und drei Bulgaren - soll es sich um den Kopf der Schlepperbande, seinen Stellvertreter und den Fahrer jenes Kühl-Lkw handeln, in dem die 71 Migranten im August 2015 erstickten, sowie um den Lenker eines Begleitautos. Die Menschen aus Syrien, dem Irak und Afghanistan starben am 26. August 2015 auf ungarischem Gebiet. Ihre Leichen wurden tags darauf in dem in einer Pannenbucht der Ostautobahn (A4) bei Parndorf im Burgenland abgestellten Lastwagen entdeckt.