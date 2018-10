19 neue Fahrzeuge wurden in Dienst gestellt, Bestände aufgefüllt. "In unseren 62 Lagerhallen und 105 Salzsilos lagern zurzeit rund 153.000 Tonnen Streugut, davon 80.000 Tonnen Splitt und 73.000 Salz", so VP-Landesrat Ludwig Schleritzko.

Weiters werden nach Angaben von Mittwoch 700 Kilometer an Schneezäunen im Bundesland aufgestellt und 500.000 Schneestangen als Orientierungshilfe für Räum- und Schneefahrzeuge montiert. Außerdem wurden Streu- und Räumpläne an die Erfahrungen des Vorjahrs angepasst.

Neben der Frage der Sicherheit ist für Schleritzko ein Anliegen, "dass der Straßendienst auch dieses Jahr wieder effiziente Methoden zum Einsatz bringt, um die Auswirkungen der Streuungen auf die Umwelt so gering als möglich zu halten".

Der niederösterreichische Straßenbaudirektor Josef Decker ergänzte: "Durch den grundsätzlichen Einsatz von Feuchtsalzstreuung konnte einerseits eine bessere Haftung und gleichmäßigere Verteilung der Streumittel erreicht werden, andererseits setzt eine schnellere Tauwirkung ein." Seit einigen Jahren werde eine Salzstreuung mit erhöhtem Soleanteil verwendet, was den Salzverbrauch weiter reduziere. Jeweils die Hälfte des Landesstraßennetzes wird mit Salz und Splitt gestreut.