„Frühe Hilfen“: Unterstützung für Familien mit Startschwierigkeiten

Eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, wovon eines der Kinder an einer Entwicklungsverzögerung leidet, eine junge Frau, die ungewollt schwanger wurde, eine Familie mit frühgeborenen Zwillingen und Geldsorgen oder Eltern mit psychischen Problemen. Situationen, wie diese, sind für die Familienbegleiterinnen und -begleiter des Projekts „Frühe Hilfen“ keine Seltenheit. Das Unterstützungsangebot für Familien, die ein Kind erwarten oder bereits ein Kleinkind bekommen haben, gibt es in Niederösterreich bereits seit rund acht Jahren. 1.100 Familien haben das Angebot seit der Initiierung in Anspruch genommen. Nun wurde das Projekt im ganzen Bundesland ausgerollt. Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) und Gesunheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) präsentierten am Donnerstag gemeinsam Details des Projekts.

Das Projekt ist in Niederösterreich durch zwei Träger organisiert. Das Angebot ‚Netzwerk Familie‘ von ‚Tut gut!‘ ist für den Norden und Westen des Landes verantwortlich und ‚Frühe Hilfen NÖ Süd-Ost‘ der Österreichischen Gesundheitskassa widmet sich dem anderen Teil Niederösterreichs. „Wer früh und schnell hilft, hilft doppelt. Und wenn wir schon die werdenden Eltern unterstützen, profitieren nicht nur diese, sondern auch die Kinder. Die Frühen Hilfen richten sich in erster Linie an Schwangere und Familien mit Säuglingen und Kleinkindern bis drei Jahre. Und das ist gut so, denn gerade wenn man überfordert mit einer herausfordernden Situation ist, dann ist es umso besser, wenn jemand da ist der zuhört, versteht und Halt gibt“, so Landesrat Schleritzko.

Auch Ulrike Königsberger-Ludwig erachtet eine frühzeitige und möglichst zielgenaue Hilfestellung als wichtig für einen guten Start ins Leben. Der Vorteil an dem Projekt sei außerdem, dass neben den Familienbegleiterinnen und -begleitern, die direkt mit den Familien zusammenarbeiten, auch andere Ansprechpersonen, wie zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte, Hebammen oder Therapeutinnen und Therapeuten in den Begleitprozess miteingebunden werden können. „Die frühe Einbindung der örtlich zuständigen Kinder- und Jugendhilfe bei Problemen ist zudem ein wesentlicher Faktor und weiterer Puzzlestein für ein effektiveres Schutzsystem“, fügt Königsberger-Ludwig hinzu.

Ziel und Ablauf von „Frühe Hilfen“

Ziel des freiwilligen, kostenfreien und anonymen Angebots ist es, Eltern in ihrer Erziehungs- und Bindungsfähigkeit zu unterstützen. „Jedes Kind hat das Recht auf ein behütetes Aufwachsen, auf Zuneigung und Förderung“, betont Königsberger-Ludwig weiter. Manuela Büchner, Psychologin von „Tut gut!“ weiß, dass neben Beratungsgesprächen zu Hause auch die Begleitung zu Arztterminen, die Hilfe bei Antragstellungen oder der Vereinbarung von Terminen sowie regelmäßige Telefonate zum Alltag der Familienbegleiterinnen und -begleiter gehören. Eine Familie wird durchschnittlich ein halbes Jahr lang begleitet. „Es kommt allerdings ganz auf die individuellen Bedürfnisse und Voraussetzungen an, wie lange bzw. wie oft eine Familie, Gespräche und sonstige Hilfsangebote in Anspruch nimmt“, erzählt Büchner. Auch die Dauer der einzelnen Besuche sei je nach Situation unterschiedlich lang.

Um sich vor allem bei schwierigen Familiensituationen austauschen zu können, führen die Familienbegleiterinnen und -begleiter regelmäßige Teambesprechungen durch. „Klar ist auch, wenn tatsächlich eine Kindesgefährdung im Raum steht, müssen wir die Kinder- und Jugendhilfe auch dementsprechend informieren. Das teilen wir natürlich allen Familien zu Beginn der Begleitung mit“, so Büchner.