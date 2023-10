„Vorbild Barrierefreiheit“ für ganz Niederösterreich

Barrieren sind Grenzen, die vielen Menschen eine aktive und gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe verunmöglichen. Gäbe es da nicht immer wieder vorbildhafte Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die für ihre Mitmenschen mitdenken und daran arbeiten, diese Hürden aus dem Weg zu schaffen. Der Preis „Vorbild Barrierefreiheit“ des BhW Niederösterreich setzt genau da an und holt diese Menschen vor den Vorhang. So konnten bereits fünften Mal die „Pokale der Wertschätzung“ übergeben werden.

Dabei wurde auch die Abschlussveranstaltung und Preisübergabe vom Projekt „BhW barrierefrei“ ohne Barrieren gehalten: BhW-Geschäftsführerin Therese Reinel moderierte gemeinsam mit Florian Katzmayr,demstellvertretenden Leiter des NÖ Gehörlosenverbandes, die Veranstaltung. Katzmayr führte in seiner Muttersprache, der österreichischen Gebärdensprache, durchs Programm.

Ein „Beherzter Blick über den Tellerrand“

Landesrat Ludwig Schleritzko betonte: „Wir alle müssen für jene Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher mitdenken, die tagtäglich vor physische und soziale Hürden gesellt sind. Der Preis ,Vorbild Barrierefreiheit' leistet hier tolle Bewusstseinsarbeit, auch dafür, dass Barrierefreiheit ein sehr umfassender Begriff ist und viele Aspekte berührt.“

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister findet: „ Die Wertschätzung für engagierte Personen bewirkt, dass mehr Menschen sich am Abbau der Barrieren und Hürden beteiligen. Dafür braucht es ein Miteinander mit einem beherzten Blick über den Tellerrand hinweg."

Kultur.Region.Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuberplädierte dafür, sich für die Barrierefreiheit ein Herz zu fassen: „Barrieren überwinden ist nicht immer leicht. Wichtig ist es vor diesem Hintergrund, das Herz zu öffnen, denn damit lassen sich Hürden leichter überwinden. Genauso wichtig ist es auch, zu tun. Offenbleiben, hinhören, handeln.“

BhW Niederösterreich-Geschäftsführerin Therese Reinel: „Die eingereichten Projekte zeigen, wie vielfältig die Arbeit für eine barrierelose Welt aussehen kann. Es ist nicht selbstverständlich, welche Weitsicht und Umsicht diese Personen, Gemeinden und Institutionen haben. Aber es wird hoffentlich einmal zur positiven und sozialen Normalität.“

Preise für 11 Vorbilder

In diesem Jahr wurden insgesamt 11 Preise in sechs Kategorien vergeben: Gemeinden, Bildung/Medien/Kommunikation, Kultur und Tourismus, Freizeit und Veranstaltungen, Arbeit und Innovation sowie Digitale Barrierefreiheit.

Kategorie Gemeinden:

Brunn am Gebirge: Hier wurde das historische Gebäude des Gemeindeamtes barrierefrei umgebaut, ohne das äußere Erscheinungsbild zu verändern: Es wurde ein Blindenleitsystem bis zum Behindertenparkplatz angelegt, ein Bankomat mit akustischem Ausgang im Foyer aufgestellt, eine digitale Amtstafel eingerichtet, die auch für Personen im Rollstuhl gut bedienbar ist, und schließlich ein Aufzug installiert, der in jedem Halbstock hält, sodass jeder Amtsraum barrierefrei zugänglich wurde.



Biberbach: In dieser Gemeinde wurde ein flächendeckendes Gesamtkonzept für den ganzen Ort umgesetzt. Angefangen von Busstation, über Ärztepraxis, Kindergarten, Gemeindeamt, bis hin zur Aufbahrungshalle am Friedhof und behindertengerechten Wohnungen wurde eine umfassend barrierefreie Infrastruktur umgesetzt.

Kategorie Bildung/Medien/Kommunikation

Projekt „Veranstaltungszentrum Valentinum mit angeschlossener Musikschule“, St. Valentin: Auch hier wurde ein Gebäude umfassend barrierefrei neu errichtet. Türöffner in Rollstuhlhöhe, Orientierungstafeln mit Braille- und taktiler Schrift, Blindenleitsystem und geräumige Aufzüge ermöglichen, dass Veranstaltungen für Menschen verschiedener Generation und Personen mit Beeinträchtigungen zugänglich sind. So fanden in der Vergangenheit bereits inklusive Veranstaltungen, etwa in Kooperation mit der Musikschule, statt.

IMC Krems - Unterstützung von Studierenden mit Behinderungen: Das IMC Krems bietet schon seit einiger Zeit für Studierende mit Behinderung, aber auch in anderen schwierigen Lebenslagen, Unterstützung und Beratung an. Die Palette reicht von eigenen Arbeitsmaterialien in spezieller Schrift, Prüfungsfrist-Verlängerungen, temporärer Aufhebung der Anwesenheitspflicht, bis hin zu eigenen Räumen, in denen Prüfungen abgelegt werden können. Falls notwendig, kann dabei immer auf Gebärdensprachdolmetscher zurückgegriffen werden. Beachtenswert dabei ist, dass das IMC Krems als private Universität gesetzlich nicht dazu verpflichtet ist, einen Support dieser Art anzubieten.

Kategorie Kultur und Tourismus:

Museumsdorf Niedersulz – barrierefreier Rundweg. Bemerkenswert an diesem Projekt ist, dass es in zweierlei Hinsicht Probleme gelöst hat, um Barrierefreiheit umzusetzen. Zum einen handelt es sich um ein Freiluftgelände in Hanglage, zum anderen um ein Dorf mit historischen Gebäuden. Dennoch wurde hier soweit es möglich war, ein Gesamtkonzept umgesetzt, um zumindest eine „barrierefreie Runde“ zu ermöglichen. Im neuen Eingangsbereich und im Dorfwirtshaus wurden Behinderten-WCs installiert, der Rundweg am Hang entlang in Serpentinen angelegt und in regelmäßigen Abständen Sitzbänke aufgestellt. Bei einer Auswahl von Häusern, bei welchen der Eingang nicht barrierefrei umgebaut werden konnte, wurden Ausstellungsstücke im Inneren so am Fenster platziert, dass eine Besichtigung von außen möglich wurde. Darüber hinaus gibt es an verschiedenen Station Audio-Guides zur Geschichte des Ortes. Zudem wurden die Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler geschult, entsprechend der individuellen Bedürfnisse beim Museumsbesuch zu beraten.

Schwarzenbach Keltendorf – ein Aussichtsturm für alle & Freilichtmuseum. Hier gilt ähnliches wie für Niedersulz: Eine Naturanlage kann niemals hundertprozentig barrierefrei sein. Im Freilichtmuseum wurde das gelöst, indem man die Anlage über einen barrierefreien zusätzlichen Eingang betreten kann, falls notwendig. Bei voriger telefonischer Anmeldung darf man auch mit dem Auto bis zu der Anlage zufahren, die mitten im Wald gelegen und über eine gute befahrbare Forststraße erreichbar ist. Besondere Weitsicht bewies man bei der Errichtung des Aussichtsturmes: Dieser wurde bereits 1998 erbaut, aber gleich mit einem breiten Aufzugsschacht versehen, um in Zukunft einen solchen einbauen zu können, damit auch Personen im Rollstuhl oder Kinderwagen die Möglichkeit eines Rundblicks über die Bucklige Welt zu ermöglichen. Das Vorhaben des Aufzugs wurde nun im Frühjahr 2023 in die Tat umgesetzt.

Kategorie Freizeit und Veranstaltungen:

Naturpark Sparbach: Auch im dritten Freiluft-Projekt wurde das mögliche Maximum verwirklicht: Der Naturpark zieht sich in ein kleines Nebental, an dessen Talsohle die Wege breit angelegt, und mit einer kleinen und großen Runde um einen zentralen Teich zwei verschiedene Routen für Personen im Rollstuhl oder Familien mit Kinderwagen geschaffen wurden. Auch der Gastronomiebereich beim Haupteingang ist barrierefrei zugänglich. Außerdem wurde für den Park ein eigener Audio-Guide entwickelt, der sich via App auf dem Smartphone installieren lässt.

Aktionswoche Inklusion FH Campus St. Pölten: Hier handelt es sich um eine Veranstaltung, die von 2. - 5. Mai 2023 als gemeinsames Projekt der Fachhochschule St. Pölten und der Bertha von Suttner Privatuniversität in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten stattfand. In einem dichten Programm wurden viele Punkte zu dem Thema Inklusion mittels Vorträgen & Workshops angeboten, an denen viele Institution teilnahmen, und dadurch ein umfangreiches Inklusionsevent zur Sensibilisierung entstand.

Kategorie Arbeit und Innovation:

Mission Inklusion, Firma Jungwirth Beton: Die Firma Jungwirth hat es sich als Familienbetrieb zur Aufgabe genommen, an ihren beiden Standorten in Rappottenstein und Grünbach jeweils eine Person mit Trisomie anzustellen. Den Geschäftsführern, dem Ehepaar Jungwirth, war dies ein Herzensanliegen. Damit dies auch wirklich funktioniert, wurde die Belegschaft auf ein spezielles Seminar geschickt, um den richtigen Umgang mit Trisomie-Personen zu lernen. Jakob und Gerhard sind dadurch bestens integriert und vollwertige Mitglieder des Teams. Das ist die Mission Inklusion - ein gelungenes Vorzeigebeispiel für Inklusion am Arbeitsplatz.

Firma Mechatron Schnabler GmbH & Co KG: Die Firma Mechatron überzeugte die Jury mit zwei Projekten: Mit LISSI Care wurde eine Monitoring-Software geschaffen, die Pflegebetreuung zu Hause wesentlich erleichtert, wobei noch weitere Ausbaustufen des Programms geplant sind. Besonders weitreichend ist der Hilfspool für ALS-Patienten (Amyotrophe Lateralsklerose). ALS-Kranke verlieren ab einem bestimmten Stadium ihrer Krankheit die Fähigkeit zu sprechen. Um weiterhin Kommunikation zur ermöglichen, bedarf es spezieller Geräte, deren Finanzierung aber langwierig und so die Patienten meist bereits verstorben sind, bis die Finanzierung steht. Hier wurde ein Ausgleichsfonds für sofortige Hilfe geschaffen, damit die Geräte auch wirklich dann erworben werden können, wenn sie gebraucht werden.

Kategorie Digitale Barrierefreiheit:

Die neue Website der NÖ Vorsorgekasse: In dieser Website wurden alle Kriterien der WCAG 2.1 AA-Richtlinien (Web Content Accessibility Guidelines) vorbildlich umgesetzt. Der Abschluss von Beitritts- und Wechselverträgen ist im Rahmen der Abfertigung direkt auf der Website barrierefrei möglich und sämtliche Formulare sind auch von Menschen mit Beeinträchtigung ausfüllbar. Die Auszeichnung „Vorbild Barrierefreiheit“ bestätigt die bereits erfolgte WACA-Zertifizierung in Silber.

Die Jury

Ines Bamberger, Geschäftsführerin des NÖ Gehörlosenverbands

Ewald Buschenreiter, Direktor NÖ GVV

Harald Fiedler, Geschäftsführer Trotz-Dem e.U.

Claudia Grübler-Camerloher, NÖ Gleichbehandlungsbeauftragte, Gleichbehandlung und Antidiskriminierungsstelle NÖ

Nikolas Karner, Obmann Verein Spielerpass

Gerald Poyssl, Landesgeschäftsführer NÖ Gemeindebund

Werner Rosenberger, Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs

Patricia Nekuda, Museumsmanagement Niederösterreich

Vorgabe für die Einreichung und die Auswahl der Jury war, dass die Projekte dem Abbau von sozialen, physischen, intellektuellen und kommunikativen Barrieren dienen sollen, ihren Wirkungskreis in Niederösterreich haben, möglichst umfassend, nachhaltig und bewusstseinsbildend sein sollen. Außerdem galt es, engagiert über die gesetzlichen Rahmenbedingungen hinaus zu sein.

Zum Projekt barrierefrei im BhW Niederösterreich

Erwachsenenbildung in allen Facetten liegt in der Kompetenz der BhW Niederösterreich GmbH. Die Bildungsarbeit ist gemeinwesenorientiert und beinhaltet Bildungs- und Beratungsleistungen für Bildungsinteressierte, Bildungsferne oder Menschen mit Basisbildungsbedarf. Als eines der Projekte vom BhW Niederösterreich ist BhW barrierefrei die Kompetenzstelle für die Beratung von Gemeinden und öffentlichen Institutionen und vermittelt Bewusstsein für die Wichtigkeit von barrierefreien Zugängen für alle Menschen.