Ob Krankenhaus, Pflegeheim oder Betriebsrestaurant: Niederösterreichs Großküchen spielen eine zentrale Rolle, wenn es um Abfallvermeidung geht. In der Gemeinschaftsverpflegung macht der entsorgte Lebensmittelabfall (ohne Zubereitungsreste) rund 20 Prozent der ausgegebenen Essensmenge aus.

„Das entspricht 61.000 Tonnen vermeidbarer Lebensmittelabfälle pro Jahr oder dem Gewicht von 2.350 voll beladenen Müllsammelfahrzeugen“, führte Landtagsabgeordneter Anton Kasser, Präsident von „die NÖ Umweltverbände“ bei einem Pressegespräch im Vorfeld des Aktionstages „nachhaltige Beschaffung“ aus. „Umgerechnet in Umwelteffekten entspricht das“, betonte Kasser, „jährlich 140.000 Tonnen CO 2 -Äquivalenten, also rund 23.000 Erdumrundungen mit dem Auto, 9,6 Milliarden Liter Wasserverbrauch oder 12.600 Hektar Landverbrauch.“

Gezielte Maßnahmen zur Reduktion von Abfällen

Mit der Initiative „United Against Waste“ steuert man Lebensmittelabfällen in Großküchen gezielt gegen. Die teilnehmenden Betriebe erfassen dabei ausgegebene Speisemengen und entsorgten Lebensmittelabfall – daraus wird eine Verlustquote errechnet. So sehen die Standorte, ob sich die Mengen erhöht oder verringert haben und können bei Bedarf gezielte Maßnahmen zur Reduktion von Abfällen setzen.

In Niederösterreich nehmen 21 Großküchenbetreiber, darunter das Universitätsklinikum St. Pölten und die Landeskliniken Mauer und Amstetten, am „Abfall-Monitoring“, teil. Peter Zillner, Geschäftsführer von SANA Catering, einem Unternehmen des Hauses der Barmherzigkeit, das für Verpflegung mehrerer Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen in Niederösterreich tätig ist, empfiehlt „auf ältere Personen individuell angepasste Portionsgrößen“.