Vermisstenfälle in NÖ: Plagende Ungewissheit

Ungefähr ein Jahr ist es nun her, als eine circa 60-Jährige aus ihrem kleinen Heimatdorf in Niederösterreich plötzlich verschwand. Sie ist eine von tausenden Vermisstenfällen, die jährlich bei der Polizei gemeldet werden. Ihr Fall ist jedoch besonders, wie die Betroffenen der NÖN erzählen.

Sohn und Mutter hatten sie schon ein paar Tage nicht mehr erreicht, auch die Nachbarn wundern sich über ihre lange Abwesenheit. Normalerweise ruft sie immer zurück. Es folgt eine Vermisstenanzeige bei der Polizei, auch zuhause ist sie nicht aufzufinden. Das einzige Lebenszeichen ist eine SMS, die der Sohn nach ein paar Tagen erhält. Der Inhalt: „Mir geht gut.“

„Da habe ich mir schon gedacht, das gibt es nicht. Hier kann etwas nicht stimmen. So schreibt sie nie“, erzählt der Sohn, der gerne anonym bleiben möchte. Eine Handyortung der Polizei macht die Vermisste circa 50 Kilometer von ihrem Haus entfernt ausfindig, die Fahndung bleibt allerdings ohne Erfolg.

Verein „Österreich findet euch“ hilft

Die Verzweiflung ist groß, nach Tagen des Wartens wendet sich der Sohn an den Verein „Österreich findet euch“, der offizielle polizeiliche Vermisstenanzeigen auf seiner Website und seinen Kanälen in sozialen Medien publik macht. Die Organisation ist eine Schnittstelle zwischen Polizei und Betroffenen und will Abgängige mithilfe der Öffentlichkeit auffindbar machen. Mit einer Personenbeschreibung, einem Foto und dem letzten Aufenthaltsort werden auch Hinweise zur vermissten Frau publik gemacht. Mit Erfolg: Viele Personen aus Niederösterreich und Umgebung teilen den Fall auf Facebook, auch in der Nähe ihres vermeintlichen Aufenthaltsortes.

Zwei Tage später kommt der erlösende Anruf, die Frau ist wieder zuhause. Wie sie im Nachhinein erzählt, ging alles ganz schnell. Sie wollte eigentlich eine Internet-Bekanntschaft treffen. „Zuerst war er sehr freundlich. Er hat gefragt, ob wir ins Kaffeehaus gehen wollen, und gesagt, dass er mich einlädt“, erzählt die Niederösterreicherin. Der Mann ließ sie jedoch nicht mehr gehen und brachte sie mit dem Auto zu einer Holzbaracke. „Natürlich hatte ich Angst. Ich wusste nicht, was er von mir will. Ich dachte, ich werde ewig festgehalten“, erzählt sie später.

Der Täter beschließt jedoch, sie nach einer Woche freizulassen. Er bringt sie sogar mit dem Auto bis vor die Haustüre - wo die Polizei bereits auf ihn wartet. Denn nicht nur nach der Vermissten wurde gesucht, auch ihr Entführer war bereits amtsbekannt. Er wurde wegen Steuerschulden und illegalem Aufenthalt in Österreich gesucht.

Im Umkreis der Niederösterreicherin herrschte nach dem Wiederauftauchen der Frau große Erleichterung. Die Angehörigen sind sich über den Grund der plötzlichen Freilassung sicher: Der Täter bekam von der Suchaktion mit, wurde eingeschüchtert und ließ die Abgängige deswegen frei.

Jugendliche werden in NÖ am häufigsten vermisst

90 Prozent der Vermisstenfälle in Niederösterreich klären sich innerhalb von drei Tagen wieder auf. Am häufigsten sind es Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. 69 Abgängigkeitsanzeigen sind laut LPD Nö immer noch ungeklärt, 50 davon betreffen allerdings Asylwerber, deren Identität nicht zweifelsfrei geklärt ist. Für alle, die einen ihnen nahestehenden Menschen vermissen, herrscht jedoch plagende Ungewissheit.

Christian Mader, Leiter des Vereins „Österreich findet euch“, setzt deswegen einen Schwerpunkt auf die psychologische Betreuung der Angehörigen. Er schließt damit eine Lücke im System: „Bei einem Todesfall kommt das Kriseninterventionsteam zur Unterstützung. Bei einer Abgängigkeitsanzeige geht man zur Polizei, und danach steht man erst einmal ohne Hilfe da.“

Ab hier bietet der Verein Unterstützung an, in jeder Region Niederösterreichs gibt es eine zuständige Vertrauensperson. Robert Gaar ist Teamleiter der Krisenintervention Bezirksstelle Tulln und Leiter der Sektion NÖ, er betreut bis zu fünf Fälle gleichzeitig. „Viele Angehörige haben sofort Schuldgefühle, auch wenn sie nicht der Grund für das Verschwinden sind“, erklärt er. Zwei Jahre nach dem ersten Kontakt werden die Personen nachbetreut.

Der entführten Niederösterreicherin geht es mittlerweile wieder gut: „Nach all den Sorgen habe ich bei der Betreuung über alles reden können, das kann ich auch jetzt noch“, erzählt sie dankbar.