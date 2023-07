Wie man Haustiere vor der Hitze schützen kann

Nicht nur Menschen macht die Hitze im Sommer zu schaffen, auch Haustiere leiden, wenn es sehr heiß ist. Vor allem Tiere mit viel Fell haben es schwer, sagt Sophie Reiter, Sprecherin von Tierschutz Austria.

Im Gegensatz zu Menschen, die auf dem ganzen Körper Schweißdrüsen haben, können Hunde und Katzen die Hitze nicht so einfach abbauen, erklärt sie. Hunde hätten zwar Drüsen an den Pfoten, diese seien jedoch eher zur Dufterkennung da und würden keine Abkühlung bringen.

Dafür haben Haustiere andere Möglichkeiten, um es sich im Sommer ein wenig erträglicher zu machen: Katzen schlecken ihr Fell mehr, Hunde hecheln und sogar Katzen und Kaninchen atmen schneller. Trotzdem seien sie bei hohen Temperaturen auf kühle Orte oder den Luftzug angewiesen, sagt Reiter. Sie weiß auch, wie man den eigenen Haustieren eine Abkühlung verschaffen kann und welche Vorsichtsmaßnahmen man für ihre Gesundheit im Sommer treffen sollte.

Trinken, Trinken, Trinken

Viel trinken gilt nicht nur für den Menschen. Egal ob Hunde, Katzen, Nagetiere oder Vögel - Im Sommer sollte man verstärkt darauf achten, dass immer genügend Wasser für die Haustiere bereitsteht. Auch was das Essen angeht, gelten ähnliche Tipps wie für den Menschen: Anstatt dem Hund eine große Mahlzeit zu geben, sei es laut Reiter ratsam, die Futterportionen über den Tag hinweg zu verteilen. „Dadurch liegt das Futter nicht so schwer im Magen.“

Vorsicht beim Spaziergang auf Asphalt

Zur heißesten Zeit des Tages suchen sich auch die Tiere in der Natur ein schattiges Plätzchen. „Vögel halten beispielsweise in wärmeren Gebieten eine Art Siesta, man sieht sie als zur Mittagszeit kaum in der Luft“, so Reiter. Sie empfiehlt daher die täglichen Gassi-Runden mit dem Hund eher in der Früh oder am Abend zu machen. Wenn der Hund mit einem Maulkorb unterwegs sind, sollte man auf die richtige Größe achten - er muss unbedingt hecheln können, so Reiter. Auch intensives Laufen sollte lieber auf kühlere tage verschoben werden. Hingegen ein Spaziergang im schattigen Wald oder in der Nähe eines Gewässers sei ideal im Sommer. Wenn man mit dem Hund auf Asphalt unterwegs ist, empfiehlt Reiter den Asphalttest durchzuführen: „Asphalt kann bei direkter Sonneneinstrahlung sehr heiß werden und Verbrennungen an den Pfoten verursachen. Da kann man einfach den Selbsttest mit der eigenen Hand machen. Wenn der Asphalt zu heiß ist, um ihn bequem mit der Hand zu berühren, ist es besser, auf Gras oder andere kühlere Oberflächen auszuweichen“, sagt Reiter.

Abkühlung verschaffen

Auch Fischen und anderen Tieren im Wasser kann zu warm werden. Daher sollte man im Sommer regelmäßig die Wassertemperatur von Aquarien überprüfen und gegebenenfalls etwas kühles Wasser nachfüllen. Abkühlung benötigen auch die Nagetiere - im Außengehege kann das ein Schattenbereich sein, wo die Tiere sich ausruhen können. Das könne auch kühle Erde, nasser Sand oder eine Steinplatte sein. An besonders heißen Tagen biete ein Planschbecken oder eine Kühlmatte eine Erfrischung für Katzen und Hunde, so Reiter. In einer Stadtwohnung könne man auch die Badewanne als Alternative nutzen. Im Innenbereich sollte man in jeden Fall einen Hitzestau vermeiden und nachts lüften. Für Käfigtiere hat Sophie Reiter einen außergewöhnlichen Tipp: Eine Wasserflasche mit kaltem Wasser befüllen oder einfrieren und ins Gehege legen - „so können sich die Nager abkühlen.“ Bei Katzen könne man das Fell mit einem feuchten Tuch abkühlen.

Besitzerinnen und Besitzer, die Hunde mit langem oder dichtem Fell haben, empfiehlt sie, das Fell auf eine Länge von etwa 5 Millimeter zu kürzen. „Komplett abscheren sollte man es aber nicht, weil das Risiko auf einen Sonnenbrand dann steigt“, warnt Reiter. Vorsichtig sollte man in jedem Fall mit Ventilatoren sein. Die direkte Zugluft könne beispielsweise die Augen von Katzen reizen. Auf keinen Fall sollte man daher Ventilatoren direkt auf die Essensstelle oder den Liegeplatz richten.