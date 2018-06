Drei Bankomat-Sprengungen und zwei Versuche bringen einen 42-jährigen Rumänen vor Gericht. Er soll mittels eines Gas-Sauerstoffgemisches am 3. Oktober 2010 in Brunn am Gebirge einen Geldautomaten gesprengt und über 130.000 Euro erbeutet haben. Das gleiche passierte in Biedermannsdorf, wo am 31. Jänner 2012 über 60.000 Euro Beute gemacht wurde. Und am 20. Jänner 2014, wo in Wels 212.300 Euro den Besitzer wechselten.

Zwei Versuche, der am 6. März 2014 in Wiener Neudorf und einer am 10. März 2014 in Wiener Neustadt, scheiterten.

Außerdem soll der Angeklagte zwei PKW für die Überfälle gestohlen haben.

Niemand konnte den Angeklagten entlasten

Der Rumäne bekennt sich „nicht schuldig“ und nennt eine Vertragsunterzeichnung und einen Bankbesuch in Rumänien als Beweis dafür, dass er zwei der Taten sicher nicht begangen haben kann. Deshalb wurden am zweiten Prozesstag Zeugen via Video-Konferenz in Rumänien gehört. Der erste Zeuge, Bürgermeister der Gemeinde, wo der Angeklagte eine Firma hat, war an der Vertragsunterzeichnung nicht beteiligt. Der zweite Zeuge gab an, dass nicht der Angeklagte, sondern einer seiner Mitarbeiter bei dem Termin gewesen sei. Auch ein zusätzlich herbeigerufener Mitarbeiter der Gemeinde konnte den Mann nicht entlasten.

Außerdem hat sein Komplize, jener Mann, mit dem der Angeklagte in Frankreich mit einem der gestohlenen Autos angehalten wurde, zwischenzeitlich seine Aussage geändert. Er belastet den Angeklagten schwer und räumt ein, mit ihm in drei deutschen Banken Geldautomaten gesprengt zu haben.

Der leitende Ermittler erklärt anschaulich, wie man auf die Spur der Bande gekommen war und dass eine DNA-Teilspur des Angeklagten auf einem der gestohlenen Pkw gefunden wurde.

Das – nicht rechtskräftige - Urteil lautet auf acht Jahre Haft.