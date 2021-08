Seit Wochen halten die größten Waldbrände der Geschichte die Mittelmeerregion außer Atem. Die nationalen Einsatzkräfte reichen bei Weitem nicht mehr. Mitte vergangener Woche bat auch Nordmazedonien, mit dem momentan EU-Beitrittsgespräche laufen, die Europäische Union um Hilfe beim Kampf gegen die Großbrände.

NÖ-Sonderdienst auf EU-Mission

Im Rahmen den EU Zivilschutzmechanismus (EUCP) wandten sich die EU-Behörden an die europäischen Mitgliedsstaaten. In Österreich trat das Innenministerium mit dem nordmazedonischen Hilfegesuch an die Landesfeuerwehrverbände heran.

Niederösterreich, das mit dem Sonderdienst „Wald- und Flurbrandbekämpfung“ Spezialisten für das EU-Modul „Waldbrand Bodenbekämpfung“ eingemeldet hat, mobilisierte innerhalb weniger Stunden gemeinsam mit der Steiermark 140 Feuerwehrmitglieder. Davon stammte die Mehrheit aus Niederösterreich.

Autarkes Lager

In einem Konvoi mit sechs Tanklöschfahrzeugen, zehn Wechselladefahrzeugen mit Containern, drei Quads und 17 weiteren Einsatzfahrzeugen kamen die Feuerwehrmitglieder nach rund 15 stündiger Fahrt in Pehcevo, im nordmazedonischen-bulgarischen Grenzgebiet, an.

Mit dem „Camp Austria“ bauten die Österreicher ein weitgehend autarkes Lager auf. Ausgerüstet mit Zelten, Feldküchencontainer, Sanitärcontainern, Wasseraufbereitungsanlagen, einer mobilen Tankstelle, einem Einsatzleitungscontainer und einem Sanitäts-Pinzgauer bietet das Camp die gesamte Infrastruktur für den internationalen Hilfseinsatz.

Kampf gegen Feuerfronten

Bei über 40 Grad Hitze und ständig drehendem Wind stehen die Feuerwehrmitglieder seit 6. August rund um Pehcevo im Einsatz. Die dutzenden Einsatzkräfte legten kilometerlange Schlauchleitungen, schlugen Schneisen in Wälder, um ein Überspringen des Feuers zu verhindern und kämpften mit Strahlrohren, Löschrucksäcken und speziellem Schanzwerkzeug gegen die Flammen. Durch ihren unnachgiebigen Einsatz konnten sie mehrere Siedlungen vor den bis 15 Kilometer langen Feuerfronten retten.

Das lokale nordmazedonische Feuerwehrwesen kann nicht auf ein dichtes Netz an Feuerwehren mit moderner Ausrüstung, wie man es in Niederösterreich gewohnt ist, zurückgreifen. Auch steht nur wenig Hilfe aus der Luft mit einem Hubschrauber zur Verfügung.

Regen bringt Entspannung

Zurzeit entspannt sich durch die Löscherfolge und verbesserte Wetterbedingungen die Lage. Glutnester stellen jedoch weiterhin eine große Gefahr dar. Mittels dreier Drohnen mit Wärmebildkamera sollen diese rechtzeitig entdeckt und von Bodeneinheiten bekämpft werden.

Gestern lösten erneut 149 Feuerwehrmitglieder aus Niederösterreich, Wien und der Steiermark die Feuerwehrkräfte in Nordmazedonien ab. Die Landesfeuerwehrverbände bedanken sich dabei besonders bei der AUA, die unkompliziert beim Transfer der Einsatzkräfte half.

Dank für „Rettung der Stadt“

Für den tagelangen Einsatz bedankte sich nun auch der nordmazedonische Botschafter in Österreich Nenad Kolev in einem offiziellen Schreiben bei den österreichischen Feuerwehren. Auch die Stadt Pehcevo sprach ihren Dank für die „Rettung der Stadt“ in einer Dankesurkunde aus.

Für Begeisterung und Anerkennung sorgte das professionelle Vorgehen der österreichischen Freiwilligen auch unter der nordmazedonischen Bevölkerung. In einem vom NÖ Landesfeuerwehrverband zitierten Artikel einer nordmazedonischen Zeitung zeigen sich die Einwohner von der modernen Ausrüstung, der großen Einsatzbereitschaft und dem freundlichen Wesen der Österreicher beeindruckt.

Momentan stehen weiterhin 161 Feuerwehrmitglieder aus Niederösterreich, Wien und der Steiermark in Nordmazedonien im Einsatz.