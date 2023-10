Jeder dritte tödliche Verkehrsunfall bei schlechter Sicht

Fast jede zweite getötete zu Fuß gehende Person und fast jede fünfte getötete radfahrende Person verlor bei schlechter Sicht ihr Leben. Außerdem werden pro Jahr durchschnittlich 938 Fußgängerinnen/Fußgänger und 1.419 Radfahrerinnen/Radfahrer bei schlechter Sicht verletzt (Durchschnitt 2018 bis 2022, Österreich-Zahlen).

Bei der Sichtbarkeitsbeobachtung im vergangenen Winter waren nur 21 Prozent der beobachteten Fußgängerinnen/Fußgänger mit Reflektoren unterwegs und nur 16 Prozent trugen zumindest helle Kleidung. „Dabei kann gerade die Entfernung, aus der Verkehrsteilnehmende wahrgenommen werden, ausschlaggebend für das weitere Geschehen sein. Dunkel gekleidete Personen fallen in der Nacht bzw. bei schlechter Sicht durchschnittlich erst aus einer Entfernung von 25 Metern auf. Hell gekleidete Personen hingegen werden bereits aus rund 40 Metern gesehen. Ist eine Person mit Reflektoren oder reflektierenden Materialien ausgestattet, wird diese bereits aus einer Entfernung von rund 140 Metern sichtbar – ein gravierender Unterschied für die Verkehrssicherheit,“ erklärt Klaus Robatsch, Leiter des Bereichs Verkehrssicherheit im KFV.

Einschränkungen der visuellen Wahrnehmung bei Nacht

Rund 90 Prozent der für das Autofahren relevanten Informationen werden visuell aufgenommen. Bei Nacht verringert sich die Fähigkeit des menschlichen Auges, Objekte zu erkennen, jedoch um rund 80 Prozent. Den Autofahrenden ist das meist nicht bewusst. Sie fühlen sich bei geringerem Verkehrsaufkommen oft sogar sicherer unterwegs als tagsüber. Dies kann zu längerer Reaktionsdauer führen, da die Konzentration auf die Straße verringert wird. Tragen zu Fuß Gehende oder Radfahrende dunkle Kleidung, verzögert sich die Wahrnehmung der Autofahrenden noch mehr.

Sichtbarkeit heißt Sicherheit

63 Prozent der Fußgängerinnen/Fußgänger und 60 Prozent der Radfahrerinnen/Radfahrer wurden bei der KFV-Sichtbarkeitserhebung mit dunkler Kleidung beobachtet. Bei Kindern waren 24 Prozent schlecht sichtbar. Das entspricht rund jedem vierten Kind! Gerade jetzt, in der dunklen Jahreszeit, ist es wichtig auf die eigene Sichtbarkeit Wert zu legen. „Durch die Zeitverschiebung beginnt die Dämmerung noch früher und viele Kinder sind in der Dunkelheit unterwegs. Aber auch Erwachsene sollten auf reflektierende Materialien und reflektierende Accessoires setzen. Denn Sichtbarkeit bedeutet Sicherheit,“ so Robatsch.

Reflektoren, aber richtig!

Wer sich mit reflektierenden Materialien und reflektierenden Accessoires ausstattet, erhöht die eigene Sicherheit erheblich. Dennoch gibt es ein paar Punkte zu beachten:

Helle Outfits und auffällige Muster fallen bereits auf – bitte auch Kindern lieber helle Kleidung anziehen.

Schultaschen und Rucksäcke in auffälligen Farben und Mustern und mit reflektierenden Elementen wählen.

Reflektoren sollen das Licht eines Autoscheinwerfers reflektieren. Da ein Abblendlicht 50 bis 120 cm über dem Boden leuchtet, ist es sinnvoll bei Erwachsenen reflektierende Elemente auch in der unteren Hälfte des Körpers zu platzieren: Helle Hose, reflektierende Schuhe, Arm- und Fußbänder. Aber auch helle Jacken. Bei Kindern wird der ganze Körper mit reflektierenden Materialien ausgestattet – von Mützen bis zu den Schuhen.

Achtung! Nicht nur vorne und hinten, sondern auch seitlich sollen Reflektoren angebracht werden. Denn gerade bei der Überquerung einer Fahrbahn sind zu Fuß Gehende seitlich dem kommenden Auto zugewendet.

Reflektoren gibt es bereits zum Annähen, Ankleben, aber auch als verschiedene Anhänger – was gerade von Kindern gerne angenommen wird.

Verhaltensregeln für Fußgängerinnen/Fußgänger und Radfahrerinnen/Radfahrer

Zusätzlich zu reflektierender Kleidung gibt es noch Folgendes zu beachten:

Das Sicherheitsbewusstsein stets im Einsatz: Blickkontakt mit den Lenkenden aufnehmen, bevor man über die Straße geht. Achtsam und konzentriert im Straßenverkehr sein.

Stark frequentierte Straßen nur an gesicherten Stellen überqueren: Ampelanlagen, Schutzwege, Radfahrerüberfahrten usw.

Auch das Fahrrad mit Lichtern und Reflektoren ausstatten – von Helm bis zu den Speichen! Schuhe mit Reflektoren erhöhen zusätzlich die Sichtbarkeit.

Verhaltensregeln für Autofahrerinnen/Autofahrer