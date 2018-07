Cornelia Wallner Frisee lebt seit zehn Jahren in Tansania, nur etwa eineinhalb Monate im Jahr ist die Ärztin in Österreich. Um hier Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Gemeinsam mit ihrer Mutter Christine Wallner, ebenfalls Ärztin, hat sie in dem ostafrikanischen Staat das Entwicklungshilfe-Projekt Africa Amini Alama gegründet. Das durch Spenden finanziert wird.

Gesundheit und Bildung

Und so kam auch der Kontakt der beiden Medizinerinnen mit der Landjugend NÖ zustande: Denn die unterstützt seit 1984 regelmäßig Hilfsprojekte, für die dann bei diversen Aktionen Geld gesammelt wird. Im Sommer 2016 gab es ein erstes Treffen mit Christine Wallner und man entschied sich, in Tansania zu helfen. Im März 2017 übergab man der engagierten Medizinerin beim Tag der Landjugend in Wieselburg einen 35.000-Euro-Scheck. Johanna Mikl-Leitner versprach bei der Veranstaltung, den Betrag auf 50.000 Euro aufzurunden – und hielt ihr Versprechen.

Das Projekt Africa Amini Alama zielt auf Gesundheit und Bildung ab. Und so war es auch eine Krankenstation, die als erstes Projekt verwirklicht wurde. Hier gibt es Mutter-Kind-Behandlungen, Augenklinik, Zahnarzt und Impfungen. Besonders die Frauengesundheit ist Wallner-Frisee ein Anliegen, denn im riesigen Massai-Land gebe es sonst kaum Hilfe bei Problemen mit Schwangerschaft und Geburt.

Das zweite große Thema ist die Bildung. Das Geld der Landjugend wird hier in eine Secondary-School (Kinder von 4 bis 13 Jahren) investiert werden. Im Jänner 2019 soll die erste Klasse eröffnet werden.

Tausend Schüler im Projekt betreut

1.000 Schüler betreut Africa Amini Alama: rund 850 in normalen Schulen, etwa 100 in Berufsschulen und dazu kommen 41 Waisenkinder, die auch in der Anlage leben. Apropos Kinder: Auch Cornelia Wallner-Frisees Kinder Fabio und Chiara (zwölf und 13) leben in Tansania. Und apropos Berufsschule: Im Projekt werden Maurer, Mechaniker und Tischler ausgebildet.

Auch eine Schneiderinnenschule gibt es, die Frauen dort nähen von den Schuluniformen bis zur Bettwäsche alles, was benötigt wird. „Wir geben nie Geld“, sagt Wallner-Frisee, „ wir geben Leistungen, zum Beispiel für Ausbildung oder Behandlung.“ Das sei unumstößlicher Grundsatz der Organisation.

Ende November werden 45 Mitglieder der Landjugend nach Tansania fliegen und sich ansehen, wie „ihr“ Projekt gedeiht.

http://africaaminialama.com/