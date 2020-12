Besonders häufig bei der AK-Konsumentenberatung landen Anfragen rund um Phishing-Mails, getarnt als vermeintliche Nachrichten der Österreichischen Post. „Prüfen Sie genau nach, bevor Sie verlangte Ausweiskopien versenden“, warnen AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser und das Landeskriminalamt Niederösterreich.

„Paket in der Warteschleife – Überprüfung erforderlich“ – dieses angebliche Schreiben von der Österreichischen Post erhielt kürzlich ein junger Niederösterreicher, der sehnsüchtig auf das bestellte Paket wartete. Damit die Lieferung zu ihm geschickt werden könne, fehle nur noch eine Ausweiskopie, z. B. Vorder- und Rückseite des Personalausweises, heißt es in der Nachricht. Dieser Bitte nachkommen sollte man aber keinesfalls.

Absender genau prüfen

„Beim genaueren Hinsehen erkennt man: Die E-Mail-Adresse des Absenders hat mit der Österreichischen Post nichts zu tun“, erklärt AK-Konsumentenschützer Michael Dunkl. Würde es sich um eine offizielle Adresse der Post handeln, würde die Adresse auf post.at enden. „Mit dieser Masche versuchen Betrüger an die Daten ahnungsloser Menschen zu gelangen“, so Dunkl. Für Kriminelle sind Ausweiskopien bares Geld wert – denn damit können Verbrechen unter falschem Namen begangen werden. „Wenn z. B. für das Abschließen eines Mobilfunkvertrags eine Ausweiskopie benötigt wird, versehen Sie diese daher aus Sicherheitsgründen immer mit einem Wasserzeichen“, rät der Experte. Das bedeutet: Direkt auf dem Bild sollte mit einem Bildbearbeitungsprogramm der Vermerk „Kopie“ und der konkrete Verwendungszweck angeführt werden. So kann Missbrauch effektiv vorgebeugt werden.

Bereits Ausweis gesendet?

Wurde bereits eine Kopie eines Ausweises versendet, rät das Landeskriminalamt dringend dazu, Anzeige zu erstatten: „Kontaktieren Sie dazu am besten die nächste Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 059-133!“ Nur so kann sichergestellt werden, dass die Behörden bereits Bescheid wissen, falls die Ausweiskopie für kriminelle Zwecke verwendet wird. Außerdem empfiehlt sich, in regelmäßigen Abständen die Angaben zu Ihrer Person im Internet zu überprüfen, um auf möglichen Missbrauch der Daten aufmerksam zu werden.

Tipps & Informationen:

Die von der AK Niederösterreich unterstützte Plattform Watchlist Internet sammelt auf watchlist-internet.at alle aktuellen Betrugsmaschen und gibt hilfreiche Tipps, um Betrügern nicht auf den Leim zu gehen.

AK-Konsumentenberatung: T 05 7171 – 23 000