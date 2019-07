Die jeweils fünf Übungseinheiten umfassenden Kurse werden von bis zu drei ausgebildeten Schwimm- und Rettungsschwimmlehrern betreut. Die Kurse finden in Krems, St. Pölten, Waidhofen an der Ybbs, Langenrohr (Bezirk Tulln) und Seibersdorf (Bezirk Baden) statt. Die Initiative wurde von Markus Schimböck, dem Präsidenten der niederösterreichischen Wasserrettung, ausdrücklich begrüßt: "Schwimmen können bedeutet Sicherheit und man kann gar nicht früh genug damit anfangen."

Wieser ortete im Angebot der Schwimmtrainings einen wichtigen Schritt in Sachen Prävention. "Die Zahlen zeigen: Jedes dritte Kind kann nicht schwimmen", hob er hervor. Eltern hätten oft nicht die Möglichkeit, ihren Kindern das richtige Verhalten im Wasser beizubringen, auch "nur jede zweite Volksschule kann Schwimmunterricht anbieten", sagte der AKNÖ-Präsident. Er forderte in diesem Zusammenhang, dass das Schwimmen wieder stärker Einzug in den Schulen halten solle.