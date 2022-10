Hilfe für Rain Worker

Werbung

Rund 780 „Rain Worker“ arbeiten in 10 Ländern Afrikas in der von der St. Pöltnerin Maria Hengstberger gegründeten Entwicklungzusammenarbeits-Organisation „Aktion Regen“. Sie sind Multiplikatoren, die in Gesundheits- und Rechtsfragen geschult werden: Sie unterstützen Frauen bei der Familienplanung und helfen ihnen damit zu einem selbstbestimmten Leben.

Jetzt, mit über 80 Jahren, möchte sich Hengstberger zurückziehen. Dazu soll ihr Lebenswerk ausgebaut werden. Dafür sucht der Verein Unternehmen als Unterstützer, die Rain Worker sponsern, und bietet NGOs an, in ihren Projekten Rain Worker auszubilden.

Info: www.aktionregen.at, office@aktionregen.at, 01/720 66 20.