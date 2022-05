Schlepperei: Polizei-Aktion an der A1 .

Die Schleppungen steigen wieder stark an, daher macht die Polizei derzeit eine "Aktion scharf". 40 Beamte der Landesverkehrsabteilung, der Fremden- und Grenzpolizeilichen Abteilung, PUMA-Kräfte und Beamte des Bundeskriminalamtes haben am Morgen des 5. Mai an der Autobahnraststation Völlendorf kontrolliert.