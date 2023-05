Landschaften voller Superhelden in Niederösterreich

Jedes Jahr findet der österreichweite Aktionstag der Naturpark-Schulen und -Kindergärten in Anlehnung an den „internationalen Tag der biologischen Vielfalt“ statt – heuer am 26. Mai. Unter dem Motto „Landschaften voller Superhelden“ führen Naturpark-Schulen und -Kindergärten in ganz Österreich außerordentliche Projekte durch, die Kinder und Jugendliche für Insekten sensibilisieren. Denn: Insekten sind unverzichtbar für einen funktionierenden Naturhaushalt und erfüllen wichtige Aufgaben als Nützlinge, Bestäuber, Zersetzer oder als Nahrung für andere Tiere.

Außerdem verfügen diese kleinen Tiere über enorme Superkräfte! Ein Beispiel: Hätten sie Menschengestalt, könnten sie mit einer Geschwindigkeit von 770 km/h laufen oder bis zu 200 Meter weit springen. Die Rede ist von rasanten Sandlaufkäfern und springfreudigen Zikaden. Um diese und andere Insekten mit erstaunlichen Fähigkeiten drehen sich die Aktivitäten der Naturpark-Schulen und -Kindergärten. Doch nicht nur das: Um Insekten zu unterstützen, greifen Kinder und Jugendliche vielerorts zu Spaten und Hacke und legen besondere Kleinflächen als Refugien für Insekten an.

Rund um den Aktionstag sind in niederösterreichischen Naturparken u. a. folgende Aktivitäten geplant:

Naturpark Dobersberg

In der VS Dobersberg und MS Dobersberg werden Bienenwiegen angemalt und aufgestellt.

Naturpark Hohe Wand

Am 17. Mai heben Schüler*innen der VS Hohe Wand bei einer interaktiven Schatzsuche, die alte Traditionen und Naturschätze zum Thema hat, den „Schatz der Hohen Wand“.

Naturpark Heidenreichsteiner Moor

Schüler*innen der MS Heidenreichstein haben im Werkunterricht tierische Superhelden gebastelt und Steckbriefe zu den einzelnen Arten ausgearbeitet. Diese werden beim Naturpark-Zentrum im Außenbereich aufgehängt und informieren dort ab Mitte Mai über Superhelden, die im Naturpark vorkommen.

Naturpark Jauerling-Wachau

Am 10. Mai nehmen Schüler*innen der VS Mühldorf in der Naturwerkstatt Jauerling die tierischen Superhelden unter die Lupe und entdecken auch ihre eigenen Superkräfte. Am 26. Mai besuchen auch Schüler*innen der VS Spitz dieses Outdoor-Programm, bei dem es um Rekorde im Laufen, Tragen, Hungern, Fressen und Springen geht.

Naturpark Leiser Berge

Schüler*innen der MS Ernstbrunn verbringen am 17. Mai den Vormittag bei einer Käferburg, die sie im letzten Schuljahr errichtet haben. Dort gehen sie auf Erkundungstour und finden heraus, welche Arten dort inzwischen ein neues Zuhause gefunden haben.

Naturpark Mannersdorf

Von 23. bis 25. Mai nehmen die Schüler*innen der VS Mannersdorf an einem Stationenbetrieb teil. Geplant sind die Stationen „Wissen“ zum Thema Honigbiene und Wildbienen, „Action“, an der die Kinder ihre Superkräfte testen können, „Entdecken“, wo es darum geht, auf einer Streuobstwiese Insekten zu bestimmen und „Kreativ“, an der mit Naturmaterialien gebastelt wird.

Naturpark Ötscher-Tormäuer

In der Gemeinde Puchenstuben gibt es am 13. Juni einen abwechslungsreichen Outdoor-Stationenbetrieb für Schüler*innen der VS Annaberg, VS Gaming, VS Mitterbach und VS Puchenstuben. Dabei wird sowohl auf Insekten als auch auf die Phänologie eines Naturjahres eingegangen und diese beiden Themen miteinander verknüpft.

Naturpark Purkersdorf

Am 24. und 26. Mai wird ein etwa einstündiger Workshop zu den „Superhelden des Bodens“ sowie zur unterschiedlichen Wasserspeicherkraft des Bodens angeboten. Dieser wird von Schüler*innen der ASO Purkersdorf, VS Purkersdorf und VS Gablitz besucht und findet im Schulgarten der ASO Purkersdorf statt.

Naturpark Sparbach

Am 24. Mai gibt es einen Stationenbetrieb für Schüler*innen der VS Hinterbrühl.

Naturpark Ybbstal

Auch im Naturpark Ybbstal gibt es am 17. Mai einen Stationenbetrieb, an dem sich Kinder von drei Kindergärten und einer Volksschule mit dem Thema „Landschaften voller Superhelden“ befassen können.

In Niederösterreich wird zudem eine landesweite Aktion durchgeführt, die vom Verein Naturparke in Niederösterreich initiiert wurde: Alle niederösterreichischen Naturparke-Schulen und -Kindergärten sind eingeladen, Comics mit den jeweiligen Stärken und Superkräften eines bzw. mehrerer ausgewählter Insekten zu gestalten. Ausgewählte Zeichnungen bzw. Geschichten werden in einem Comic-Heft gesammelt und präsentiert.

Wo Naturbewusstsein spielerisch wächst

Was für frühere Generationen an Naturbegegnungen selbstverständlich war, bleibt Kindern heutzutage oft verwehrt. Mit den Naturpark-Schulen und -Kindergärten haben die Naturparke einen konsequenten Weg eingeschlagen, um Kindern und Jugendlichen ein spielerisches Lernen mit und in der Natur zu ermöglichen. Viele Projekte und Freilandexkursionen helfen dabei, ein Bewusstsein für unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu schaffen und Naturverbundenheit aufzubauen. Derzeit gibt es in acht Bundesländern 165 Naturpark-Schulen und 81 Naturpark-Kindergärten, die von weit über 10.000 Kindern und Jugendlichen besucht werden. Seit 2017 ist der österreichweite Aktionstag eine gemeinschaftliche Initiative dieser Bildungseinrichtungen. Im Jahr 2022 haben 120 Schulen und Kindergärten in acht Bundesländern besondere Aktivitäten zum Aktionstag durchgeführt.

Naturparke im Überblick. In Österreich gibt es 48 Naturparke, sie verteilen sich über das ganze Land – vom Neusiedler See bis zur Nagelfluhkette im Ländle. Zusammen haben sie eine Fläche von über 600.000 Hektar und werden jährlich von ca. 20 Millionen Menschen besucht. Naturparke sind geschützte Natur- und Kulturlandschaften und zeichnen sich durch ihre jeweilige regionale Eigenart, die wohlausgewogene Nutzung, kulturelle Besonderheiten sowie ein breites Angebot an Möglichkeiten des Naturerlebens aus. In den Naturparken engagieren sich viele unterschiedliche Akteure für die Bewahrung der charakteristischen Landschaften und der darin beheimateten Tier- und Pflanzenwelt.