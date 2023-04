Wolf darf jetzt abgeschossen werden

Werbung

Rund 70 Wölfe gibt es derzeit in Österreich – und das Zusammenleben zwischen Mensch und Tier wird komplizierter: Seit 2018 hat es in NÖ 116 nachgewiesene Übergriffe von Wölfen auf Nutztiere gegeben.

Die aktualisierte Wolfsverordnung, von der Landesregierung einstimmig beschlossen, ist seit 3. April in Kraft. Sie besagt, unter welchen Voraussetzungen Wölfe vertrieben, vergrämt oder abgeschossen werden dürfen. Sogenannte „Vergrämungsmaßnahmen“ sind laut vordefiniertem Stufenplan dann möglich, wenn sich ein Wolf tagsüber in Siedlungen auf unter 100 Meter an Menschen annähert oder mehr als zweimal binnen einer Woche anthropogene (vom Menschen verursachte, Anm.) Futterquellen wie z. B. Kompost in einer Entfernung von unter 100 Metern zu einer Siedlung aufsucht. Gleiches gilt auch, wenn ein Wolf Zäune überwindet und darin gehaltene Nutztiere verletzt oder tötet. Dann dürfen von den jeweiligen Jägern Warnschüsse abgegeben werden.

Behörde muss informiert werden

Ein Abschuss durch Jäger ist dann möglich, wenn ein Wolf einem Menschen trotz Vertreibungsversuchen folgt oder unprovoziert aggressiv (mit Drohgebärden oder Angriff) auf Menschen reagiert oder sich Menschen mit Hunden annähert und die Hunde angreift.

Binnen vier Wochen darf der betreffende Wolf dann geschossen werden. Und auch dann, wenn ein oder mehrere Wölfe mindestens zweimal binnen vier Wochen hinter Zaun gehaltene Nutztiere töten.

Wichtig: Alle Vorfälle müssen auch dokumentiert werden. Und: Nach einem Abschuss muss die Behörde auf jeden Fall informiert werden.

Herbe Kritik von Tierschutz Austria

Die nun geltende neue Wolfsverordnung in Niederösterreich stößt auch auf Kritik: "Die Verfahren zum Abschuss von Wölfen ohne Beteiligung von Umwelt- und Tierschutzorganisationen sind rechtswidrig, denn die Aarhus-Konvention stellt dieses Mitspracherecht sicher", sagte Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins (Tierschutz Austria), in einer Aussendung.

Der Wiener Tierschutzverein und andere Organisation zum Schutz von Natur und Lebensräumen hätten laut Petrovic Parteistellung in allen Verfahren, in denen konkret, also mit Bescheid, Eingriffe verfügt werden. Die österreichischen Bundesländer haben sich aber einen "juristischen Trick einfallen lassen, um die Mitsprache der Umwelt- Vereine auszuhebeln: Sie erlassen allgemeine Verordnungen statt konkreter Bescheide. Das wird sich rächen, weil zu glauben, dass die derartigen Machenschaften von den europäische Gremien und den Verfassungsschützern in Österreich bestand haben, ist genau so naiv wie der Glaube an die Märchen vom Bösen Wolf", meint die Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins.

Petrovic: „Gefährlicher Glaube“

Wölfe, wie Raubtiere überhaupt, seien auch notwendig, um das ökologische Gleichgewicht und die gesunde Entwicklung der Population der Beutetiere sicher zu stellen, betonte die Organisation mit Sitz in Vösendorf (Bezirk Mödling). "Der Glaube, dass der Mensch die Natur besser steuern kann als sie sich selbst, ist gefährlich. Raubtiere und Beutetiere haben seit Jahrmillionen in Lebenskreisläufen miteinander gelebt, bis der Mensch begann, ihre Lebensräume zu zerstückeln und sie mit Schauermärchen zu trennen", sagte Petrovic. Zudem würden Wölfe oft zu Problemen, "weil sie gejagt und vom Rudel getrennt werden".