In Niederösterreich hat sich die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen mit Stand Donnerstagfrüh im Vergleich zum Vortag um zwölf auf 3.447 erhöht. Der Landessanitätsstab vermeldete 3.126 Genesene, 24 mehr als am Mittwoch. Im Bundesland starben bisher 107 Personen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. 214 Patienten waren erkrankt. Insgesamt wurden 163.516 Testungen durchgeführt.