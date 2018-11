Ein Mann verbarrikadiert sich in einer Wohnung. Er tobt, wirft Gegenstände aus dem Fenster. Und er ist bewaffnet. Versuche der Polizisten, ihn zu beruhigen, scheitern. Gefahr ist im Verzug. Der Mann könnte sich oder anderen etwas antun. Jetzt werden Polizei-Verhandler angefordert.

Erst vor wenigen Tagen fand ein Kurs für Interessenten statt, denn rund zehn solcher Experten werden aktuell für Niederösterreich gesucht. Und die müssen hohes psychologisches Geschick aufweisen. „Wenn wir zu jemandem ausrücken, befindet sich die betroffene Person immer in einer psychischen Ausnahmesituation“, erklärt Oliver Wilhelm vom Bezirkspolizeikommando Mödling. Er ist Leiter der Verhandlungsgruppe Ost, die für brisante Polizeieinsätze in Niederösterreich wie auch Nord- und Mittelburgenland zuständig ist. Fünf Verhandlungsgruppen mit je 20 bis 25 Beamten gibt es bundesweit.

„Wir kommen dann, wenn es sich um Einsätze mit schwerer Gewalt wie Tötungsdelikte, aber auch Geiselnahmen oder Entführungsfälle handelt“, erläutert er. Ein Einsatz, der Wilhelm in bleibender Erinnerung ist: die Geiselnahme in Klosterneuburg. Am 22. März 2011 stürmte ein 58-Jähriger die Bezirkshauptmannschaft und schoss auf einen Mitarbeiter der Forstabteilung, der zwei Wochen später seinen Verletzungen erlag. Eine Frau (52) hielt der Mann stundenlang als Geisel, bevor er sich selbst richtete.

Polizeiverhandler Oliver Wilhelm setzt auf Gespräche zur Deeskalation. | LPD NÖ

„Fälle wie dieser sind in Niederösterreich zum Glück eher die Ausnahme“, betont er. Verhandler der Exekutive sind primär dann gefordert, wenn sich jemand bewaffnet verschanzt oder mit Selbstmord droht. Oft handelt es sich um Beziehungsstreitigkeiten. Wilhelm: „Eine Scheidung, Eifersucht oder der Verlust des Obsorgerechtes für die Kinder können jemand so weit bringen, dass er oder sie alles als ausweglos erachtet und sich zu dieser Tathandlung gezwungen sieht, Jobverlust und Geldnot ebenso.“ Manche stehen auch unter Drogen, sind betrunken oder psychisch krank – oder alles zusammen.

Ein Polizeiverhandler versucht, mit dem Täter in ein Gespräch zu kommen und ihn von seinen weiteren Vorhaben abzuhalten. „Ein Verhandler muss flexibel sein und mit belastenden Situationen umgehen können, denn es geht bei allen Einsätzen um Menschenleben“, erklärt Wilhelm. 15 bis 25 Einsätze haben Polizeiverhandler in Niederösterreich jährlich, bundesweit sind es rund 100 Ausrückungen.

Was ein Polizeiverhandler mit dem Täter so spricht und wie der parallel laufende Einsatz weitergeht, sei immer situationsabhängig. „Kein Einsatz ist gleich, es gibt kein Muster, wie jemand reagiert“, sagt Wilhelm. Neben Kommunikationsfähigkeit ist daher ein hohes Maß an Empathie die wichtigste Voraussetzung für einen erfolgreichen Polizeiverhandler, auf den der Täter ja hören soll. Und das ist eben die große Herausforderung, denn „der Täter hat ja in genau diesem Moment einen Tunnelblick für sein spezifisches, ihm schier hoffnungslos erscheinendes Problem“.

Details zur Gesprächstaktik sind Wilhelm allerdings nicht zu entlocken. Dafür muss dann doch der Kurs besucht werden.